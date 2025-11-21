Μαριάντα Πιερίδη: Τα χρήματα που έβγαζα κάποτε λέγοντας δύο-τρία τραγούδια, τώρα τα βγάζουν καλλιτέχνες με δισκογραφία
Αυτά μπορεί να τα έβγαζα επί πέντε την ημέρα, πρόσθεσε
Για τον γιο της, την καριέρα της και τους λόγους που την οδήγησαν να απομακρυνθεί για χρόνια από τη νύχτα και τα μεγάλα σχήματα μίλησε η Μαριάντα Πιερίδη. Όπως είπε η τραγουδίστρια, χρειάστηκε να κάνει μια αποχή από το τραγούδι για να βρίσκεται δίπλα στον γιο της. Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στο επάγγελμά της, εξηγώντας πόσο διαφορετικά είναι πλέον, τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν.
Καλεσμένη στην «Αγκαλιά του Φάνη», αρχικά η Μαριάντα Πιερίδη εξήγησε γιατί έμεινε εκτός πίστας. «Ποιος θα το μεγάλωνε, παιδί μου, τον Νικόλα; Εγώ είμαι, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Η μαμά μου πήρε σύνταξη πριν έναν μήνα. Τώρα θα πάρω ανάσα», τόνισε.
Όπως είπε, όποια δουλειά κι αν αναλάμβανε, το πρόγραμμα της οικογένειας ήταν αδιαπραγμάτευτο. «Ό,τι κι αν έκανα, έπρεπε να είμαι εγώ και ο Νικόλας. Τώρα τελειώσαμε το δημοτικό. Είχα ένα πολύ ήσυχο, πολύ ευγενικό παιδί. Θέλει να γίνει μηχανικός πιλότος αεροσκαφών», είπε.
Δείτε το βίντεο
Η ίδια αναφέρθηκε και στις χρυσές εποχές των νυχτερινών κέντρων, περιγράφοντας μια άλλη εποχή του τραγουδιού, απαιτητική, αλλά και απίστευτα προσοδοφόρα. «Ξεκίνησα στο Απόλλων Παλλάς… Μετά Διογένης Παλλάς μαζί με τον Γιώργο Τσαλίκη, τον Αντώνη Ρέμο, τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Μιλάμε για το 1997. Τότε δουλεύαμε από τις 10 η ώρα το πρωί. Το παίρναμε σερί. Δέκα παραστάσεις τη μέρα, κοιμόμασταν στα καμαρίνια», σημείωσε.
Η σύγκριση με το σήμερα ήταν αναπόφευκτη: «Τα χρήματα που έβγαζα τότε λέγοντας δύο-τρία τραγούδια στην αρχή, τώρα τα βγάζουν τραγουδιστές με δισκογραφία. Αυτά μπορεί να τα έβγαζα επί πέντε την ημέρα. Τελείωνε η σεζόν και μας έλεγαν "έχετε ένα ταξίδι από εμάς στην τάδε χώρα". Τώρα σου λένε "μήπως, επειδή χθες δεν πήγε καλά, να μην σε πληρώσω σήμερα;"».
