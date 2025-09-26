Μαριάντα Πιερίδη για τα σχόλια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο GNTM: «Τι φάση με τον ηλικιακό ρατσισμό;»
Μαριάντα Πιερίδη για τα σχόλια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο GNTM: «Τι φάση με τον ηλικιακό ρατσισμό;»
Αφορμή στάθηκαν τα σχόλια που δέχτηκε μια 33χρονη διαγωνιζόμενη, η Σοφία σχετικά με την ηλικία της
Την έντονη αντίδρασή της εξέφρασε η Μαριάντα Πιερίδη μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, λίγη ώρα μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου του GNTM. Αφορμή στάθηκαν τα σχόλια που δέχτηκε μια 33χρονη διαγωνιζόμενη, η Σοφία σχετικά με την ηλικία της, κάτι που εξόργισε την τραγουδίστρια.
Στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, πήρε δημόσια θέση για το θέμα, στηρίζοντας ανοιχτά την παίκτρια. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε άδικη και κακόβουλη την αντιμετώπιση που δέχτηκε η Σοφία, τονίζοντας ότι η ηλικία δεν θα έπρεπε ποτέ να αποτελεί κριτήριο για να ακυρωθεί η προσπάθεια ή το όνειρο μιας γυναίκας.
Δείτε την οντισιόν της Σοφίας
«Έχουμε μπροστά μας μια γυναίκα, η οποία όμως είναι κατασταλαγμένη, γιατί έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία, μπορεί να έχει κάνει και τα παιδάκια της, να είναι παντρεμένη, να έχει οικογένεια. Φυσικά και ξέρει τι είναι το σωστό και το λάθος. Ειδικά όταν είσαι μάνα, εκείνο είναι το σημείο που σε κάνει να πετάς στα σκουπίδια κάποια πράγματα και να ξέρεις κατά 90% τι θέλεις και τι δεν θέλεις στη ζωή σου. Αυτό από πού κι ως πού είναι λάθος;», ανέφερε η ίδια.
Στη συνέχεια, η Μαριάντα Πιερίδη υπερασπίστηκε τη Σοφία, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για εκείνη. «Θέλει αυτή η γυναίκα να γίνει μοντέλο. Είναι μία κούκλα, είναι πανέμορφη, έχει εκπληκτικό σώμα, που θα το ζήλευαν και 20άρες, έχει εκπληκτικό πρόσωπο, αυτό κι αν θα το ζήλευαν και 20άρες. Τη βλέπουμε όλοι και αντικειμενικά είναι κουκλάρα. Ποιοι είμαστε εμείς για να της πούμε όχι, ότι δεν μπορεί πια, ότι έχει μεγαλώσει;», σημείωσε.
Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την αγανάκτησή της απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε ως «ηλικιακό ρατσισμό», λέγοντας: «Γιατί σε αυτό το πανέμορφο πλάσμα εκεί να δείξουμε όλη μας την κακία; Ότι τι, μήπως έχουμε απωθημένο; Και γιατί πρέπει να το βγάλεις πάνω σε αυτή τη γυναίκα; Σοβαρά τώρα; Και το έβλεπε και το παιδί μου αυτό το επεισόδιο; Θα το διαιωνίσουμε το εργάκι; Ντροπή».
Στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, πήρε δημόσια θέση για το θέμα, στηρίζοντας ανοιχτά την παίκτρια. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε άδικη και κακόβουλη την αντιμετώπιση που δέχτηκε η Σοφία, τονίζοντας ότι η ηλικία δεν θα έπρεπε ποτέ να αποτελεί κριτήριο για να ακυρωθεί η προσπάθεια ή το όνειρο μιας γυναίκας.
Δείτε την οντισιόν της Σοφίας
«Έχουμε μπροστά μας μια γυναίκα, η οποία όμως είναι κατασταλαγμένη, γιατί έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία, μπορεί να έχει κάνει και τα παιδάκια της, να είναι παντρεμένη, να έχει οικογένεια. Φυσικά και ξέρει τι είναι το σωστό και το λάθος. Ειδικά όταν είσαι μάνα, εκείνο είναι το σημείο που σε κάνει να πετάς στα σκουπίδια κάποια πράγματα και να ξέρεις κατά 90% τι θέλεις και τι δεν θέλεις στη ζωή σου. Αυτό από πού κι ως πού είναι λάθος;», ανέφερε η ίδια.
Στη συνέχεια, η Μαριάντα Πιερίδη υπερασπίστηκε τη Σοφία, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για εκείνη. «Θέλει αυτή η γυναίκα να γίνει μοντέλο. Είναι μία κούκλα, είναι πανέμορφη, έχει εκπληκτικό σώμα, που θα το ζήλευαν και 20άρες, έχει εκπληκτικό πρόσωπο, αυτό κι αν θα το ζήλευαν και 20άρες. Τη βλέπουμε όλοι και αντικειμενικά είναι κουκλάρα. Ποιοι είμαστε εμείς για να της πούμε όχι, ότι δεν μπορεί πια, ότι έχει μεγαλώσει;», σημείωσε.
@mariantaspieridi
Άντε γιατί θα τρελαθούμε τώρα! Έτρωγα όταν έβλεπα το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και μου έπεσε η μπουκιά από το στόμα!!!🤦🏼♀️♬ πρωτότυπος ήχος - Pieridi S Mariada
Ειδήσεις σήμερα:
Αδωνις Γεωργιάδης: Η υποκρισία των αριστερών, ζήτησαν να απολυθεί ο Πορτοσάλτε για την παλαιστινιακή σημαία, αλλά όχι ο Ρούπος για την ελληνική
Ο Καντάφι εκδικείται από τον... τάφο του τον Σαρκοζί και τη Δύση - Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Αδωνις Γεωργιάδης: Η υποκρισία των αριστερών, ζήτησαν να απολυθεί ο Πορτοσάλτε για την παλαιστινιακή σημαία, αλλά όχι ο Ρούπος για την ελληνική
Ο Καντάφι εκδικείται από τον... τάφο του τον Σαρκοζί και τη Δύση - Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα