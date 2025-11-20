Η Cardi B φωτογραφίζεται αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της
Η Cardi B φωτογραφίζεται αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της
Η 33χρονη ράπερ και ο Στέφον Ντιγκς υποδέχτηκαν το παιδί τους πριν από μερικές μέρες
Τις πρώτες φωτογραφίες με την ίδια και το νεογέννητο παιδί της μοιράστηκε η Cardi B με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. H 33χρονη ράπερ και ο σύντροφός της, Στέφον Ντιγκς, υποδέχτηκαν τον γιο τους πριν από μερικές μέρες.
Η Cardi B είχε επιβεβαιώσει τη χαρμόσυνη είδηση με μια ανάρτηση στα social media λέγοντας: «Η ζωή μου ήταν πάντα ένας συνδυασμός από διαφορετικά κεφάλαια και διαφορετικές εποχές. Το προηγούμενο κεφάλαιο ήταν η αρχή μιας νέας εποχής. Το να ξεκινάς από την αρχή δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά άξιζε!».
Σε νέα δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανάρτησε εικόνες μέσα από το μαιευτήριο. Η ράπερ που έχει αποκτήσει τρία ακόμα παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Offset, πόζαρε καθισμένη σε μια πολυθρόνα, έχοντας στην αγκαλιά της τον γιο της. Δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με εκείνη, τον σύντροφό της και το παιδί τους.
Δείτε την ανάρτηση της Cardi B
Pulse: Στο 30% η ΝΔ με 16 μονάδες προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ - Στο 59% οι θετικές γνώμες για τις ενεργειακές συμφωνίες
Νέος Κόσμος: Βίντεο καταγράφει τις στιγμές πριν από την καταδίωξη και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
Η Δήμητρα Ματσούκα είναι πολύ στεναχωρημένη, αδικεί τον εαυτό της, λέει ο δικηγόρος της
