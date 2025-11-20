Ο Βιν Ντίζελ αθωώθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης της πρώην βοηθού του
Η πρώην βοηθός του ηθοποιού, Άστα Γιονάσον, υποστήριξε της επιτέθηκε σεξουαλικά σε ξενοδοχείο της Ατλάντα το 2010
Ο Βιν Ντίζελ απαλλάχθηκε από τη νομική υπόθεση που είχε καταθέσει εις βάρος του η πρώην βοηθός του, Άστα Γιονάσον, η οποία τον κατηγορούσε για σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Fast 5» στην Ατλάντα το 2010.
Το δικαστήριο στο Λος Άντζελες απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας ότι η υπόθεση δεν μπορεί να εκδικαστεί βάσει της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας, επειδή το περιστατικό συνέβη σε άλλη Πολιτεία.
Στα δικαστικά έγγραφα, η Γιονάσον υποστήριζε ότι βρισκόταν στη σουίτα του ηθοποιού στο ξενοδοχείο St. Regis. Όπως ανέφερε, ο Ντίζελ διασκέδαζε με αρκετές γυναίκες και όταν η τελευταία έφυγε, εκείνη παρέμεινε για να τον συνοδεύσει εκτός του ξενοδοχείου ώστε να αποφύγουν τους φωτογράφους. Σύμφωνα με την καταγγελία της, τότε ο ηθοποιός την άρπαξε, την έπιασε από το στήθος και τη φίλησε χωρίς τη συγκατάθεσή της. Περιέγραψε ότι προσπάθησε να απομακρυνθεί, αλλά ο Ντίζελ συνέχισε, σηκώνοντας το φόρεμά της και προσπαθώντας να της κατεβάσει το εσώρουχο, πριν τη στριμώξει στον τοίχο και τοποθετήσει το χέρι της στα γεννητικά του όργανα.
Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο ηθοποιός κατέβασε το εσώρουχό της και άρχισε να αυτοϊκανοποιείται ενώ είχε το σώμα του πάνω της. Η Γιονάσον είπε ότι είχε τα μάτια της κλειστά για να «αποστασιοποιηθεί». Όταν τελείωσε, φέρεται να ανέβασε το παντελόνι του και να της είπε: «Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα για την Άστα», πριν αποχωρήσει. Λίγες ώρες αργότερα, όπως ανέφερε, η αδερφή του ηθοποιού την κάλεσε και της ανακοίνωσε ότι η συνεργασία τους έληξε.
Ο δικαστής Ντάνιελ Μ. Κρόουλι εξήγησε ότι η αγωγή δεν μπορεί να στηριχτεί σε νόμο της Καλιφόρνιας, αφού το περιστατικό συνέβη στην Τζόρτζια. Όπως σημείωσε στην απόφασή του, «οι νόμοι της Καλιφόρνιας δεν εφαρμόζονται εκτός Πολιτείας, εκτός αν ορίζεται ρητά».
Ο δικηγόρος της Γιονάσον, Μάθιου Χέιλ, δήλωσε: «Το δικαστήριο δεν αποφάσισε τίποτα για την αλήθεια των ισχυρισμών της κυρίας Γιονάσον» και συμπλήρωσε πως «η απόφαση βασίστηκε σε νομικό τεχνικό ζήτημα» και ότι η εντολέας του σκοπεύει να ασκήσει έφεση.
Από την πλευρά του ηθοποιού, ο δικηγόρος του, Μπράιαν Φρίντμαν, ανέφερε: «Είμαστε ευγνώμονες που το δικαστήριο έβαλε τέλος σε αυτή την αβάσιμη αγωγή». Ο ίδιος είχε δηλώσει και στο παρελθόν ότι ο Ντίζελ «αρνείται κατηγορηματικά τον ισχυρισμό», τονίζοντας πως ενημερώθηκε για την καταγγελία 13 χρόνια μετά το υποτιθέμενο περιστατικό, από «μια υπάλληλο, με την οποία δούλεψε μόλις εννέα ημέρες». Η απόφαση εκδόθηκε στις 20 Νοεμβρίου, μετά την ακρόαση και των δύο πλευρών νωρίτερα τον μήνα.
