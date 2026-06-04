«Άκουσα τις φωνές και έτρεξα»: Αρχιφύλακας της ΟΠΚΕ έσωσε δύο ανήλικες από φλεγόμενο σπίτι στα Γιαννιτσά

Η σωτήρια παρέμβαση του αστυνομικού

«Για εμάς το αυτονόητο είναι να ενεργήσουμε άμεσα. Βρισκόμουν στο μπαλκόνι της οικίας μου και ξαφνικά είδα έντονους καπνούς να βγαίνουν από το παράθυρο της απέναντι οικίας. Άκουσα τις φωνές των κοριτσιών και χωρίς δεύτερη σκέψη άρπαξα τον πυροσβεστήρα μου και έτρεξα στο σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1.