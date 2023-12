Βιν Ντίζελ: Στη «σκιά» των καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση, βίντεο τον δείχνει να την «πέφτει» χυδαία σε Βραζιλιάνα YouTuber

Κλείσιμο

Μια αμήχανη συνέντευξη τουήρθε τώρα στην επιφάνεια μετά τηνΗ πρώην βοηθός του πρωταγωνιστή του «Fast and the Furious», Άστα Τζονάσον, κατέθεσε μήνυση για ένα φερόμενο περιστατικό του 2010.Το κλιπ του 2017 δείχνει τον Ντίζελ, 56 ετών σήμερα, και τη Βραζιλιάνα YouTuber Κάρολ Μορέιρα να του παίρνει συνέντευξη στα πλαίσια της προώθησης της ταινίας του «XXX: Return of Xander Cage».«Θεέ μου, είσαι τόσο όμορφη, είσαι τόσο όμορφη, φίλε, έχω δίκιο ή άδικο;» ρώτησε ο Ντίζελ στο βίντεο. Η Μορέιρα τον ευχαριστεί και απαντάει: «Πώς υποτίθεται ότι θα κάνω αυτή τη συνέντευξη;».«Είναι τόσο όμορφη. Πάμε να φύγουμε από εδώ, πάμε να φάμε μεσημεριανό. Θεέ μου, την αγαπώ. Κοίτα πόσο όμορφη είναι, Θεέ μου, την αγαπώ, ουάου», συνεχίζει ο ηθοποιός.Σε ένα άλλο σημείο του κλιπ, σέρνεται προς το μέρος της γονατιστός και λέει: «Είναι τόσο όμορφη, που δεν μπορείς καν να δώσεις τη συνέντευξη».Το βίντεο έγινε viral στο Τwitter, όπου διάφορα άτομα εξέφρασαν σοκ για τη συμπεριφορά του.