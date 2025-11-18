Ειρήνη Ζαρίφη: Ποια είναι η Ελληνίδα που θα λάβει μέρος στον Χορό των Ντεμπιτάντ

Κλείσιμο

Ανάμεσα στις νεαρές γυναίκες που θα πάρουν μέρος φέτος στον, είναι και μία Ελληνίδα, η. Η συμμετοχή των νεαρών κοριτσιών που προέρχονται από βασιλικές οικογένειες, είτε άλλες επιδραστικές οικογένειες του επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού κόσμου θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Shangri-La, το παλιό παλάτι του πρίγκιπα Ρολάνδου Βοναπάρτη στο Παρίσι, στις 29 Νοεμβρίου.Ο χορός γίνεται για να τιμήσει την ενδυνάμωση των νέων και την αρμονία μεταξύ των εθνών, καθώς οι συμμετέχουσες προέρχονται από 12 διαφορετικές χώρες. Πρόκειται για πρωτοβουλία της Ophélie Renouard, η οποία είναι η «βασίλισσα» του χορού των Débutantes και διοργανώνει την εκδήλωση από το 1992.Η Ειρήνη Ζαρίφη γεννήθηκε στη Βαρσοβία και είναι κόρη του Γεωργίου Λέοντα Ζαρίφη, απόγονου της τραπεζικής οικογένειας της Κωνσταντινούπολης. Η μητέρα της, Άννα Χριστίνα, κατάγεται από την οικογένεια Εμπειρίκου, μία από τις παλαιότερες εφοπλιστικές οικογένειες στην Ελλάδα.Όπως αναφέρει το περιοδικό Point De Vue, η νεαρή κοπέλα σπουδάζει Ψυχολογία στο Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Για τον χορό, η Ειρήνη Ζαρίφη έχει διαλέξει ένα φόρεμα της σχεδιάστριας Ντέμπορα Μίλνερ και συνοδός της στην εκδήλωση θα είναι ο Γκάμπριελ ντε Κεργκόρλεϊ.Ο «Χορός των Ντεμπιτάντ», γνωστός και ως «Le Bal» (ή παλαιότερα «Crillon Ball»), αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές κοινωνικές εκδηλώσεις του Παρισιού. Πρόκειται για έναν χορό πρωτοεμφανιζόμενων, ο οποίος διοργανώνεται κάθε Νοέμβριο και συγκεντρώνει 20 έως 25 νεαρές γυναίκες, ηλικίας 16 έως 22 ετών, από όλο τον κόσμο. Οι «débutantes» κάνουν επίσημα το κοινωνικό τους ντεμπούτο συνοδευόμενες από τους γονείς τους, ενώ ισάριθμοι νεαροί άνδρες εμφανίζονται ως καβαλιέροί τους.Αν και σήμερα το Le Bal είναι συνώνυμο με τη μόδα υψηλής ραπτικής και τη χλιδή, ξεκίνησε ως καθαρά κοινωνική εκδήλωση. Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 1958, στο ιστορικό Orangery του Château de Versailles. Έκτοτε, εξελίχθηκε σε διεθνές κοσμικό γεγονός. Το 2005, το περιοδικό Forbes το χαρακτήρισε ως ένα από τα δέκα πιο «καυτά πάρτι στον κόσμο», επιβεβαιώνοντας τη λάμψη και τη φήμη που το περιβάλλει.