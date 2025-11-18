Σοφία Μουτίδου: «Έκλαψα όταν είδα τον Δημήτρη Λιγνάδη με χειροπέδες»
Με αφορμή τη δήλωση του Δημήτρη Σταρόβα για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο ότι «είναι σοκαριστικό να βλέπεις τον παιδικό σου φίλο με χειροπέδες», η Σοφία Μουτίδου αναφέρθηκε σε ένα ανάλογο περιστατικό. Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός περιέγραψε το σοκ που βίωσε όταν είδε τον Δημήτρη Λιγνάδη με χειροπέδες μετά τις κατηγορίες σε βάρος του.
«Εγώ τότε, με το #metoo, απόρησα. Αναρωτήθηκα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κολλητούς; Φυσικά και νιώθεις άβολα και υπάρχει στίγμα. Ως φίλος δεν νιώθεις την ανάγκη να του πεις "μα εγώ σε ήξερα";» σημείωσε μιλώντας στην εκπομπή «Real View».
Περιγράφοντας τη δική της, σύντομη γνωριμία με τον Δημήτρη Λιγνάδη, είπε: «Εγώ τον Δημήτρη Λιγνάδη δεν τον ήξερα και τον είδα σε ένα αεροπλάνο και κάναμε ένα διήμερο φανταστικό. Μετά από κάποιο καιρό, έγινε αυτό που έγινε. Εμένα αυτή ήταν η σχέση μου με τον Δημήτρη».
Η Σοφία Μουτίδου αποκάλυψε ότι η εικόνα του με χειροπέδες την κατέβαλε συναισθηματικά. «Όταν τον είδα με χειροπέδες, έκλαψα. Μου φάνηκε πολύ περίεργο, γιατί ήταν κάτι που με κλόνισε βαθιά. Ένας άνθρωπος που τον γνώρισα σε άλλη στιγμή, συνδέθηκα αλλιώς, βγήκε κάτι που δεν ήξερα και τον είδα σε μια εικόνα άλλη. Απλώς συμβαίνει και κάτι δεύτερο που είναι το συναίσθημα», είπε κλείνοντας.
