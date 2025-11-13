Ρόμπερτ ντε Νίρο: Το Εθνικό Μουσείο του Βρότσλαβ προσκάλεσε τον ηθοποιό να δει το πορτρέτο του… σωσία του από τον 17ο αιώνα
Ρόμπερτ ντε Νίρο: Το Εθνικό Μουσείο του Βρότσλαβ προσκάλεσε τον ηθοποιό να δει το πορτρέτο του… σωσία του από τον 17ο αιώνα
Ο πίνακας, που χρονολογείται από το 1629 απεικονίζει τον Γιόχαν Φογκτ και έχει γίνει γνωστός λόγω της εκπληκτικής ομοιότητας του εικονιζόμενου με τον ηθοποιό
Το Εθνικό Μουσείο του Βρότσλαβ, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία τέχνης στην Πολωνία προσκάλεσε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο να δει το πορτρέτο του «σωσία» του από τον 17ο αιώνα.
Ο ηθοποιός δέχτηκε πρόσκληση να επισκεφτεί την έκθεση του μουσείου, μετά την είδηση ότι βρέθηκε στη χώρα, προκειμένου να δει από κοντά το πορτρέτο ενός ντόπιου ευγενούς του 17ου αιώνα, ο οποίος, όπως έχουν παρατηρήσει πολλοί μοιάζει εντυπωσιακά με τον ηθοποιό. «Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην Πολωνία. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, θα επισκεφθεί άραγε το Βρότσλαβ για να δει το πορτρέτο του “προγόνου” του που εκτίθεται στο μουσείο μας;» έγραψε το Εθνικό Μουσείο του Βρότσλαβ σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.
Δείτε την ανάρτηση
Ο πίνακας, που χρονολογείται από το 1629, εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο του Βρότσλαβ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, και απεικονίζει τον έναν γαιοκτήμονα και μέλος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης, ο οποίος τότε ήταν περίπου 50 ετών.
Παρότι ο Φογκτ αποτελεί μια σχετικά λησμονημένη ιστορική φιγούρα, ο πίνακας αποδιδόμενος στον καλλιτέχνη Μπαρτολομέους Στρόμπελ έχει γίνει γνωστός ακριβώς λόγω της εκπληκτικής ομοιότητας του εικονιζόμενου με τον Ντε Νίρο. Ο διευθυντής του μουσείου, Πιότρ Όστσανόφσκι σημείωσε ότι ο Φογκτ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχουν «ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά» και μάλιστα «την ίδια λάμψη στα μάτια».
Φαίνεται ότι ο Ντε Νίρο, ο οποίος έχει πλέον αναχωρήσει από την Πολωνία, δεν αποδέχτηκε την πρόσκληση. Το μουσείο είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να τον προσελκύσει και το 2017, επικοινωνώντας τότε με τον εκπρόσωπό του ηθοποιού.
Ο ηθοποιός δέχτηκε πρόσκληση να επισκεφτεί την έκθεση του μουσείου, μετά την είδηση ότι βρέθηκε στη χώρα, προκειμένου να δει από κοντά το πορτρέτο ενός ντόπιου ευγενούς του 17ου αιώνα, ο οποίος, όπως έχουν παρατηρήσει πολλοί μοιάζει εντυπωσιακά με τον ηθοποιό. «Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην Πολωνία. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, θα επισκεφθεί άραγε το Βρότσλαβ για να δει το πορτρέτο του “προγόνου” του που εκτίθεται στο μουσείο μας;» έγραψε το Εθνικό Μουσείο του Βρότσλαβ σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.
Δείτε την ανάρτηση
Ο πίνακας, που χρονολογείται από το 1629, εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο του Βρότσλαβ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, και απεικονίζει τον έναν γαιοκτήμονα και μέλος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης, ο οποίος τότε ήταν περίπου 50 ετών.
Παρότι ο Φογκτ αποτελεί μια σχετικά λησμονημένη ιστορική φιγούρα, ο πίνακας αποδιδόμενος στον καλλιτέχνη Μπαρτολομέους Στρόμπελ έχει γίνει γνωστός ακριβώς λόγω της εκπληκτικής ομοιότητας του εικονιζόμενου με τον Ντε Νίρο. Ο διευθυντής του μουσείου, Πιότρ Όστσανόφσκι σημείωσε ότι ο Φογκτ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχουν «ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά» και μάλιστα «την ίδια λάμψη στα μάτια».
Φαίνεται ότι ο Ντε Νίρο, ο οποίος έχει πλέον αναχωρήσει από την Πολωνία, δεν αποδέχτηκε την πρόσκληση. Το μουσείο είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να τον προσελκύσει και το 2017, επικοινωνώντας τότε με τον εκπρόσωπό του ηθοποιού.
Ειδήσεις σήμερα:
Η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την 49χρονη στον φούρνο: Πιάστηκε το φουλάρι της και την έπνιξε, τρελάθηκα, της φώναζα αλλά δεν απαντούσε
Θρήνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς: «Ξεκοκάλιζε κρέατα, τράβηξε το μαχαίρι δυνατά και έκοψε τη μηριαία αρτηρία»
Σε υπνοθεραπεύτρια πήγε ο Πάνος Ρούτσι - Τι του είπε για το παιδί του
Η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την 49χρονη στον φούρνο: Πιάστηκε το φουλάρι της και την έπνιξε, τρελάθηκα, της φώναζα αλλά δεν απαντούσε
Θρήνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς: «Ξεκοκάλιζε κρέατα, τράβηξε το μαχαίρι δυνατά και έκοψε τη μηριαία αρτηρία»
Σε υπνοθεραπεύτρια πήγε ο Πάνος Ρούτσι - Τι του είπε για το παιδί του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα