Ο Αργύρης Αγγέλου στο σπίτι της «Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου» - Δείτε το βίντεο
Οι ηθοποιοί της σειράς ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο «Παρά Πέντε», μετά από 20 χρόνια
Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για το reunion του «Παρά Πέντε», 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία της επιτυχημένης σειράς. Ο Αργύρης Αγγέλου ήταν εκείνος που έκανε γνωστή την είδηση, δημοσιεύοντας βίντεο από το σετ.
Ο ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ανέβασε ένα σύντομο κλιπ, που τον δείχνει έξω από το σπίτι της «Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου». Στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευσή του, ο Αργύρης Αγγέλου έγραψε: «Σαν ψέμα».
Σχετικά με την επικείμενη επιστροφή του «Παρά Πέντε», η Ελένη Κρίτα πρόσφατα ξεκαθάρισε σε δηλώσεις της ότι δεν πρόκειται να βγουν νέοι κύκλοι, αλλά ένα επεισόδιο παρόμοιο με εκείνο του reunion της σειράς «Φιλαράκια».
Λίγο καιρό πριν, ο δημιουργός της σειράς, Γιώργος Καπουτζίδης κάλεσε τους τηλεθεατές να συμμετάσχουν ενεργά στην προετοιμασία του reunion, με ιδέες και προτάσεις για το τι θα ήθελαν να δουν. «Να θυμηθούμε όσα ζήσαμε, να θυμηθούμε όσους έφυγαν αλλά που αποτελούν πάντοτε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Περιμένω τις ιδέες σας, τις σκηνές σας, τη φαντασία σας γιατί έχω γράψει 49 επεισόδια Παρά Πέντε μόνος μου. Ε, ας γράψουμε το 50ο παρέα», είπε.
Αναφερόμενος στη σημασία που έχει για τον ίδιο και τους συντελεστές η αγάπη του κοινού, πρόσθεσε: «Το Παρά Πέντε συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής και τα οφείλει σε εσάς. Εμείς μπορεί να δουλέψαμε γι’ αυτό αλλά εσείς, με την αγάπη σας, το κρατήσατε ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια και ποιος ξέρει και πόσα χρόνια ακόμα. Θέλουμε, λοιπόν, να γιορτάσουμε αυτά τα 20 χρόνια και να τα γιορτάσουμε μαζί σας».
