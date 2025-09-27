Ο Αργύρης Αγγέλου συναντήθηκε με τη Μελίνα Κυριακοπούλου λίγο πριν το reunion του «Παρά Πέντε»
Τυχαίο ή μοιραίο, έγραψε ο ηθοποιός
Mία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Αργύρη Αγγέλου το βράδυ της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, καθώς μετά την παράσταση όπου συμμετέχει, στο θέατρο τον επικέφθηκε μια παλιά του συνάδελφος. Ο ηθοποιός συνάντησε τη Μελίνα Κυριακοπούλου, τη συνάδελφό του που υποδύθηκε την ξαδέρφη του στη δημοφιλή σειρά «Στο Παρά Πέντε».
Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί στα παρασκήνια, χαμογελώντας στον φακό. Ο Αργύρης Αγγέλου δημοσίευσε το στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής του αναρωτήθηκε αν η συνάντησή τους ήταν τυχαία ή μοιραία, καθώς πλησιάζει το reunion των ηθοποιών της σειράς.
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Μια έκπληξη με περίμενε εχθές βράδυ μετά την παράσταση... Τυχαίο ή μοιραίο με τα 20 χρόνια».
Δείτε την ανάρτηση
