Ο Αργύρης Αγγέλου συναντήθηκε με τη Μελίνα Κυριακοπούλου λίγο πριν το reunion του «Παρά Πέντε»
GALA
Αργύρης Αγγέλου Μελίνα Κυριακοπούλου Στο Πάρα Πέντε

Ο Αργύρης Αγγέλου συναντήθηκε με τη Μελίνα Κυριακοπούλου λίγο πριν το reunion του «Παρά Πέντε»

Τυχαίο ή μοιραίο, έγραψε ο ηθοποιός

Ο Αργύρης Αγγέλου συναντήθηκε με τη Μελίνα Κυριακοπούλου λίγο πριν το reunion του «Παρά Πέντε»
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Mία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Αργύρη Αγγέλου το βράδυ της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, καθώς μετά την παράσταση όπου συμμετέχει, στο θέατρο τον επικέφθηκε μια παλιά του συνάδελφος. Ο ηθοποιός συνάντησε τη Μελίνα Κυριακοπούλου, τη συνάδελφό του που υποδύθηκε την ξαδέρφη του στη δημοφιλή σειρά «Στο Παρά Πέντε».

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί στα παρασκήνια, χαμογελώντας στον φακό. Ο Αργύρης Αγγέλου δημοσίευσε το στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής του αναρωτήθηκε αν η συνάντησή τους ήταν τυχαία ή μοιραία, καθώς πλησιάζει το reunion των ηθοποιών της σειράς. 

Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Μια έκπληξη με περίμενε εχθές βράδυ μετά την παράσταση... Τυχαίο ή μοιραίο με τα 20 χρόνια».

Δείτε την ανάρτηση



Ειδήσεις σήμερα:

Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια

Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης