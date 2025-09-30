Μαντόνα για την περιπέτεια της υγείας της: Τη μία στιγμή ζούσα και χόρευα και την επόμενη βρέθηκα στην εντατική
Μαντόνα για την περιπέτεια της υγείας της: Τη μία στιγμή ζούσα και χόρευα και την επόμενη βρέθηκα στην εντατική
Το 2023 η «βασίλισσα της ποπ» είχε διακόψει την παγκόσμια περιοδεία της λόγω βακτηριακής λοίμωξης
Η Μαντόνα μίλησε για την περιπέτεια της υγείας της που την οδήγησε από τη σκηνή στην εντατική, όπου παρέμεινε για τέσσερις μέρες. Το 2023 η «βασίλισσα της ποπ» είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με βακτηριακή λοίμωξη, με αποτέλεσμα η παγκόσμια περιοδεία της να διακοπεί προσωρινά.
Δύο χρόνια μετά, στην πρώτη της εμφάνιση σε podcast, η Μαντόνα αποκάλυψε ότι η λοίμωξη εξελίχθηκε σε σήψη και ότι πέρασε τέσσερις ημέρες στην εντατική.
Μιλώντας στο podcast On Purpose μοιράστηκε: «Έκανα πρόβες για μια περιοδεία και κόλλησα βακτηριακή λοίμωξη. Τη μία στιγμή ζούσα και χόρευα και την επόμενη βρέθηκα στην Εντατική, αναίσθητη για τέσσερις ημέρες. Βγήκα από το νοσοκομείο, με έβγαλαν από τον αναπνευστήρα, άρχισα να αναπνέω μόνη μου, και είχα κάτι που λέγεται σήψη, που μπορεί να σε σκοτώσει».
Η 67χρονη τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι παρότι πάντοτε ένιωθε πολύ δυνατή, εκείνη την περίοδο δεν είχε το κουράγιο ούτε να σηκωθεί από το κρεβάτι. «Ο καθένας αναρρώνει με διαφορετικό ρυθμό και εγώ πάντα έβλεπα τον εαυτό μου σαν Σούπεργουμαν. Έλεγα ''Θα το ξεπεράσω αυτό. Θα είμαι καλά, θα επιστρέψω στις πρόβες'', αλλά δεν είχα καμία δύναμη, καμία ενέργεια, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι και δεν ήξερα πότε θα τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά.
Μέσα από μια ανάρτηση που είχε κάνει η Μαντόνα εκείνη τη χρονιά, είχε μοιραστεί πως στη σκέψη της βρίσκονταν τα παιδιά της, αλλά και οι θαυμαστές της που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για το Celebration Tour, τους οποίους δεν ήθελε να απογοητεύσει. «Σας ευχαριστώ για τη θετική σας ενέργεια, τις προσευχές και τα λόγια ενθάρρυνσης. Ένιωσα την αγάπη σας. Είμαι στον δρόμο της ανάρρωσης και απίστευτα ευγνώμων για όλες τις ευλογίες. Η πρώτη μου σκέψη όταν ξύπνησα στο νοσοκομείο ήταν τα παιδιά μου. Η δεύτερη ότι δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν που αγόρασε εισιτήρια για την περιοδεία μου», είχε γράψει.
Δηλώνοντας ευγνώμων για τους συνεργάτες της και το κοινό της είχε τονίσει ότι προτεραιότητά τους ήταν η υγεία της: «Δεν ήθελα επίσης να απογοητεύσω τους ανθρώπους που δούλεψαν ακούραστα μαζί μου τους τελευταίους μήνες για να δημιουργήσουμε το show. Μισώ να απογοητεύω οποιονδήποτε. Η εστίασή μου τώρα είναι η υγεία μου και να δυναμώσω και σας διαβεβαιώνω ότι θα επιστρέψω το συντομότερο δυνατό. Το τρέχον πλάνο είναι να επαναπρογραμματίσουμε το σκέλος της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική και να ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο στην Ευρώπη. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων για τη φροντίδα και τη στήριξή σας».
Δύο χρόνια μετά, στην πρώτη της εμφάνιση σε podcast, η Μαντόνα αποκάλυψε ότι η λοίμωξη εξελίχθηκε σε σήψη και ότι πέρασε τέσσερις ημέρες στην εντατική.
Μιλώντας στο podcast On Purpose μοιράστηκε: «Έκανα πρόβες για μια περιοδεία και κόλλησα βακτηριακή λοίμωξη. Τη μία στιγμή ζούσα και χόρευα και την επόμενη βρέθηκα στην Εντατική, αναίσθητη για τέσσερις ημέρες. Βγήκα από το νοσοκομείο, με έβγαλαν από τον αναπνευστήρα, άρχισα να αναπνέω μόνη μου, και είχα κάτι που λέγεται σήψη, που μπορεί να σε σκοτώσει».
Madonna confirms health battle with life-threatening disease that left her in intensive care for FOUR days https://t.co/aUSvoHJIeL— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 30, 2025
Μέσα από μια ανάρτηση που είχε κάνει η Μαντόνα εκείνη τη χρονιά, είχε μοιραστεί πως στη σκέψη της βρίσκονταν τα παιδιά της, αλλά και οι θαυμαστές της που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για το Celebration Tour, τους οποίους δεν ήθελε να απογοητεύσει. «Σας ευχαριστώ για τη θετική σας ενέργεια, τις προσευχές και τα λόγια ενθάρρυνσης. Ένιωσα την αγάπη σας. Είμαι στον δρόμο της ανάρρωσης και απίστευτα ευγνώμων για όλες τις ευλογίες. Η πρώτη μου σκέψη όταν ξύπνησα στο νοσοκομείο ήταν τα παιδιά μου. Η δεύτερη ότι δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν που αγόρασε εισιτήρια για την περιοδεία μου», είχε γράψει.
Δηλώνοντας ευγνώμων για τους συνεργάτες της και το κοινό της είχε τονίσει ότι προτεραιότητά τους ήταν η υγεία της: «Δεν ήθελα επίσης να απογοητεύσω τους ανθρώπους που δούλεψαν ακούραστα μαζί μου τους τελευταίους μήνες για να δημιουργήσουμε το show. Μισώ να απογοητεύω οποιονδήποτε. Η εστίασή μου τώρα είναι η υγεία μου και να δυναμώσω και σας διαβεβαιώνω ότι θα επιστρέψω το συντομότερο δυνατό. Το τρέχον πλάνο είναι να επαναπρογραμματίσουμε το σκέλος της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική και να ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο στην Ευρώπη. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων για τη φροντίδα και τη στήριξή σας».
Ειδήσεις σήμερα:
Νερό για έναν χρόνο στην Αθήνα αν δεν βρέξει τον χειμώνα - Έρευνα για τη λειψυδρία
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Νερό για έναν χρόνο στην Αθήνα αν δεν βρέξει τον χειμώνα - Έρευνα για τη λειψυδρία
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα