To «V for Vendetta» γίνεται τηλεοπτική σειρά
GALA
Σειρά Graphic Novel

To «V for Vendetta» γίνεται τηλεοπτική σειρά

Το σενάριο της φιλόδοξης μεταφοράς θα αναλάβει ο Πιτ Τζάκσον

To «V for Vendetta» γίνεται τηλεοπτική σειρά
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της ομώνυμης ταινίας, το graphic novel «V for Vendetta» των Άλαν Μουρ και Ντέιβιντ Λόιντ γίνεται τηλεοπτική σειρά από το HBO.

Το κόμικ κυκλοφόρησε το 1982 στο βρετανικό περιοδικό «Warrior», ενώ η DC Comics ανέλαβε την έκδοσή του το 1988. Το σενάριο της φιλόδοξης μεταφοράς θα αναλάβει ο Πιτ Τζάκσον, γνωστός από τη βρετανική σειρά «Somewhere Boy» του 2022. 

Οι Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σάφραν της DC Studios θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί, όπως και οι Μπεν Στίβενσο για την Poison Pen και Λιέν Κλέιν της Wall to Wall Media, η οποία ανήκει στη Warner Bros. Television Studios UK. Η παραγωγή θα γίνει από τη Warner Bros. Television. 

Η ιστορία εκτυλίσσεται στη Βρετανία ενός όχι και τόσο μακρινού, δυστοπικού μέλλοντος, όπου η χώρα βρίσκεται υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του φασιστικού κόμματος Norsefire. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο V, ένας μυστηριώδης επαναστάτης, ο οποίος φορά τη χαρακτηριστική μάσκα του Γκάι Φοκς. Επιδιώκει να ανατρέψει την κυβέρνηση με τη βοήθεια της Evey Hammond, μιας νεαρής γυναίκας που διέσωσε από τα χέρια της μυστικής αστυνομίας του καθεστώτος.

Το «V for Vendetta» μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2005, με τον Χιούγκο Γουίβινγκ στον ρόλο του V και τη Νάταλι Πόρτμαν ως Evey. Η σκηνοθεσία ήταν του Τζέιμς ΜακΤιγκ, σε σενάριο των Γουατσόφσκι. Η ταινία έλαβε εξαιρετικές κριτικές και αγαπήθηκε από το κοινό αποφέροντας παγκόσμιες εισπράξεις άνω των 130 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Η διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία

Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»

Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι - Δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης