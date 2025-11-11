Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
To «V for Vendetta» γίνεται τηλεοπτική σειρά
Το σενάριο της φιλόδοξης μεταφοράς θα αναλάβει ο Πιτ Τζάκσον
Είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της ομώνυμης ταινίας, το graphic novel «V for Vendetta» των Άλαν Μουρ και Ντέιβιντ Λόιντ γίνεται τηλεοπτική σειρά από το HBO.
Το κόμικ κυκλοφόρησε το 1982 στο βρετανικό περιοδικό «Warrior», ενώ η DC Comics ανέλαβε την έκδοσή του το 1988. Το σενάριο της φιλόδοξης μεταφοράς θα αναλάβει ο Πιτ Τζάκσον, γνωστός από τη βρετανική σειρά «Somewhere Boy» του 2022.
Οι Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σάφραν της DC Studios θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί, όπως και οι Μπεν Στίβενσο για την Poison Pen και Λιέν Κλέιν της Wall to Wall Media, η οποία ανήκει στη Warner Bros. Television Studios UK. Η παραγωγή θα γίνει από τη Warner Bros. Television.
Η ιστορία εκτυλίσσεται στη Βρετανία ενός όχι και τόσο μακρινού, δυστοπικού μέλλοντος, όπου η χώρα βρίσκεται υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του φασιστικού κόμματος Norsefire. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο V, ένας μυστηριώδης επαναστάτης, ο οποίος φορά τη χαρακτηριστική μάσκα του Γκάι Φοκς. Επιδιώκει να ανατρέψει την κυβέρνηση με τη βοήθεια της Evey Hammond, μιας νεαρής γυναίκας που διέσωσε από τα χέρια της μυστικής αστυνομίας του καθεστώτος.
Το «V for Vendetta» μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2005, με τον Χιούγκο Γουίβινγκ στον ρόλο του V και τη Νάταλι Πόρτμαν ως Evey. Η σκηνοθεσία ήταν του Τζέιμς ΜακΤιγκ, σε σενάριο των Γουατσόφσκι. Η ταινία έλαβε εξαιρετικές κριτικές και αγαπήθηκε από το κοινό αποφέροντας παγκόσμιες εισπράξεις άνω των 130 εκατομμυρίων δολαρίων.
EXCLUSIVE: A “V for Vendetta” TV series is currently in development at HBO.— Variety (@Variety) November 10, 2025
James Gunn, Peter Safran, and Chad King of DC Studios will executive produce, as will Ben Stephenson. Pete Jackson is attached to write the series adaptation. https://t.co/ZyV1TV33c2 pic.twitter.com/OVdNaAI6ov
