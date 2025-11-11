Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Γέννησε η Τζάσμιν Τουκς - Είχε ανοίξει το Victoria’s Secret Fashion Show στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της
Το μοντέλο έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της
Μητέρα για δεύτερη φορά έγινε η Τζάσμιν Τουκς, δύο εβδομάδες μετά την πασαρέλα που έκανε στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, στο Victoria’s Secret Fashion Show.
Το μοντέλο και ο σύζυγός της, Χουάν Νταβίντ Μπορέρο υποδέχτηκαν το νέο μέλος της οικογένειάς τους, με την Τζάσμιν Τουκς να μοιράζεται την ευχάριστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση στα social media.
Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες μαζί με τον σύζυγό της, τον νεογέννητο γιο τους και τη δίχρονη κόρη τους. «Η μεγαλύτερη ευλογία. Ματέο Ίρα Μπορέρο », έγραψε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, κάνοντας έτσι γνωστό και το όνομα του παιδιού της
Μόλις δύο εβδομάδες πριν γεννήσει, η Τουκς είχε κλέψει τις εντυπώσεις στο σόου της Victoria’s Secret στο Μπρούκλιν. Το μοντέλο άνοιξε την επίδειξη φορώντας ένα λαμπερό, χρυσό κορμάκι σε μεταλλική πλέξη και φτερά εμπνευσμένα από το θέμα «Mother of Pearl».
Στο τέλος της πασαρέλας, η Τουκς χάιδεψε τη φουσκωμένη κοιλιά της και λίγο αργότερα μοιράστηκε τη στιγμή στα social media γράφοντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι άνοιξα το σόου εννέα μηνών έγκυος».
Σε συνέντευξή της στη «Vogue», η Τζάσμιν Τουκς αποκάλυψε ότι η δεύτερη εγκυμοσύνη της ήταν απρόσμενη. «Είμαι άτομο που οργανώνει τα πάντα. Το να κάνουμε ένα ακόμη παιδί ήταν κάτι που πάντα θέλαμε με τον σύζυγό μου, απλώς περιμέναμε τη σωστή στιγμή, όταν δεν θα ταξιδεύαμε τόσο πολύ και οι συνθήκες θα ήταν πιο ήρεμες» είχε πει. Η Τουκς και ο Μπορέρο παντρεύτηκαν το 2021. Η κόρη τους, Μία Βικτόρια, γεννήθηκε το 2023.
Φωτογραφία άρθρου: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia
Φωτογραφία άρθρου: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia
