Η Τζάσμιν Τουκς άνοιξε το Victoria’s Secret Fashion Show στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της

στο Victoria’s Secret Fashion Show

Στο TikTok κοινοποίησε ένα βίντεο, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι άνοιξα το σόου εννέα μηνών έγκυος».Το μοντέλο περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, Χουάν Νταβίντ Μπορρέρο, με τον οποίο είναι παντρεμένη από τον Σεπτέμβριο του 2021. Το ζευγάρι απέκτησε την πρώτη του κόρη, τον Φεβρουάριο του 2023.Η Τζάσμιν Τουκς έκανε το ντεμπούτο τηςτο 2012 και από τότε έχει πρωταγωνιστήσει αρκετές φορές στη διάσημη πασαρέλα.: Getty Images/ Ideal Image