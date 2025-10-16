Η Τζάσμιν Τουκς άνοιξε το Victoria’s Secret Fashion Show στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της
Το διάσημο μοντέλο περπάτησε στην πασαρέλα με ένα εντυπωσιακό σύνολο, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά
Το Victoria’s Secret Fashion Show 2025 άνοιξε στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της η Τζάσμιν Τουκς, κλέβοντας την παράσταση με την εμφάνισή της.
Το διάσημο μοντέλο περπάτησε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στην πασαρέλα με ένα εντυπωσιακό σύνολο που άφηνε μερικώς ακάλυπτη τη φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ σε κάποια στιγμή πόζαρε αγκαλιάζοντάς την.
Το look της αποτελούνταν από ένα χρυσό, διχτυωτό φόρεμα σε πλέξη τύπου lattice, διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους. Αντί για τα παραδοσιακά φτερά της Victoria’s Secret, η Τουκς φόρεσε έναν μεταλλικό μανδύα σε σχήμα οστράκου, εμπνευσμένο από τον Μποτιτσέλι, με μεταλλικά «κλαδιά» και λευκές πέρλες στις άκρες τους. Το σύνολό της ολοκληρώθηκε με πέδιλα σε ίδιο ύφος.
Αμέσως μετά την πασαρέλα, η Τζάσμιν Τουκς δημοσίευσε μια selfie στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «Ω Θεέ μου, τι συνέβη μόλις;».
@voguemagazine
A glowing #jasminetookes just hit the #vsfashionshow red carpet at nine months pregnant♬ original sound - Vogue
Στο TikTok κοινοποίησε ένα βίντεο, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι άνοιξα το σόου εννέα μηνών έγκυος».
Το μοντέλο περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, Χουάν Νταβίντ Μπορρέρο, με τον οποίο είναι παντρεμένη από τον Σεπτέμβριο του 2021. Το ζευγάρι απέκτησε την πρώτη του κόρη, τον Φεβρουάριο του 2023.
Η Τζάσμιν Τουκς έκανε το ντεμπούτο της στο Victoria’s Secret Fashion Show το 2012 και από τότε έχει πρωταγωνιστήσει αρκετές φορές στη διάσημη πασαρέλα.
@jastookes
Can’t believe I just opened the show 9 months pregnant 🥹♬ WHO IS VICTORIA - the golden era models
