Πέτρος Λαγούτης για τις σχέσεις του με τη Μυρτώ Αλικάκη: Είμαστε πολύ καλά γιατί ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η αγάπη μας για τα παιδιά
Ήταν άβολο την πρώτη φορά, όταν έπρεπε να συστήσω τη σύντροφό μου στη Μυρτώ, είπε για τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ
Για την οικογένειά του, τη σχέση του με τη Μυρτώ Αλικάκη, αλλά και για τον Πέτρο Φιλιππίδη μίλησε ο Πέτρος Λαγούτης. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην ενδεχόμενη επιστροφή του συναδέλφου του στο θέατρο, τονίζοντας πως σε τέτοια περίπτωση δεν θα συνεργαζόταν ξανά μαζί του. Επιπλέον, μίλησε για τη σύντροφό του, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ και τη γνωριμία της με την πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του.
Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», αρχικά αναφέρθηκε στον γιο του, που ακολουθεί τα βήματά του στην υποκριτική: «Ο γιος μου θα παίξει στο “Σόι σου”, στα επόμενα επεισόδια. Είχε και άλλες προτάσεις, αλλά δεν ήθελε να κάνει κάτι δραματικό».
Για τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του, Μυρτώ Αλικάκη, ο Πέτρος Λαγούτης εξήγησε πως οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις. «Με τη Μυρτώ είμαστε πολύ καλά, γιατί ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η αγάπη μας για τα παιδιά, είμαστε και φίλοι. Ήταν άβολο την πρώτη φορά, όταν έπρεπε να συστήσω τη σύντροφό μου στη Μυρτώ. Με τη Μάρθα είμαστε μαζί τρία χρόνια, δεν έχω βιώσει ούτε ανταγωνισμό, ούτε ζήλια από τη μεριά της», σημείωσε.
Ο ηθοποιός δεν απέφυγε να σχολιάσει και το ενδεχόμενο επαγγελματικής επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη, τονίζοντας πως προσωπικά δεν θα συνεργαζόταν ξανά μαζί του. «Είμαι περίεργος για το ποιοι άνθρωποι θα δουλέψουν με τον Πέτρο Φιλιππίδη, αν επιστρέψει. Εγώ δεν θα το έκανα. Θα περίμενα να ακούσω μια συγγνώμη και μια ομολογία από τον Πέτρο Φιλιππίδη», δήλωσε χαρακτηριστικά.
