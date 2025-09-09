Πέτρος Λαγούτης για το ενδεχόμενο δεύτερου γάμου και απόκτησης ενός ακόμα παιδιού: Νομίζω ότι έχω κλείσει αυτόν τον κύκλο
GALA
Πέτρος Λαγούτης Big Brother προσωπική ζωή

Πέτρος Λαγούτης για το ενδεχόμενο δεύτερου γάμου και απόκτησης ενός ακόμα παιδιού: Νομίζω ότι έχω κλείσει αυτόν τον κύκλο

Ο ηθοποιός υπήρξε παντρεμένος με τη Μυρτώ Αλικάκη για οκτώ χρόνια, ενώ έχουν αποκτήσει μαζί  δύο γιους

Πέτρος Λαγούτης για το ενδεχόμενο δεύτερου γάμου και απόκτησης ενός ακόμα παιδιού: Νομίζω ότι έχω κλείσει αυτόν τον κύκλο
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός ακόμη γάμου και την απόκτηση και άλλων παιδιών τοποθετήθηκε ο Πέτρος Λαγούτης, υποστηρίζοντας πως αυτός ο κύκλος έχει κλείσει για εκείνον. Ο ηθοποιός που υπήρξε παντρεμένος για οκτώ χρόνια με τη Μυρτώ Αλικάκη με την οποία έχει αποκτήσει δύο γιους τόνισε ωστόσο πως όλα στη ζωή είναι πιθανά.

Όπως είπε στην εκπομπή «Το 'χουμε», το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου: «Στο ενδεχόμενο ενός γάμου ή απόκτησης νέου παιδιού νομίζω ότι έχω κλείσει αυτόν τον κύκλο. Κάθε χρόνος που περνάει για μένα περνάει διπλός. Ποτέ μην λες ποτέ, γιατί μπορεί αύριο να δείχνουν ένα βιντεάκι μου που θα λέω “ποτέ μην λες ποτέ” και θα είμαι με το μωράκι μου. Αλλά νομίζω ότι έχει κλείσει αυτός ο τίτλος».

Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε επίσης ότι έχει υπάρξει άπιστος σε σχέση του, αλλά ότι έχει βιώσει και το αντίστροφο. «Όταν αρχίζεις και έχεις σκέψεις για ένα τρίτο πρόσωπο, τότε ή η σχέση σου πρέπει να τελειώσει ή πρέπει να δεις τι είναι αυτό που λείπει στη σχέση σου και αν μπορεί να γεμίσει. Μου έχουν συμβεί και τα δύο. Και στις δύο περιπτώσεις τελικά πέρασε χωρίς να διαλυθεί η σχέση. Εγώ δέχτηκα την απιστία και η τότε σύντροφός μου δέχτηκε τη δική μου», σημείωσε.

Δείτε το βίντεο
Τέλος, ο Πέτρος Λαγούτης αναφέρθηκε στον ρόλο του παρουσιαστή με τον οποίο ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπος μέσα από το Big Borther.  Όπως εξήγησε, τον ενδιαφέρει η παρουσίαση, όπως σε ένα τηλεπαιχνίδι ή σε ένα talk show, αλλά δεν είχε φανταστεί ποτέ τον εαυτό του ως παρουσιαστή του συγκεκριμένου ριάλιτι.

Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Με ενδιαφέρει το κομμάτι της παρουσίασης, ένα τηλεπαιχνίδι, ένα talk show. Δεν είχα φανταστεί το Big Brother. Τα σχόλια ήταν πολύ καλά και τελικά πρυτάνευσε το ότι με ξέρουμε τόσα χρόνια, έχεις δώσει τα δείγματα της δουλειάς σου και αυτή την ποιότητα που φέρεις ως ηθοποιός την έφερες κι εκεί μέσα».

Ειδήσεις σήμερα:

Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός

«Ψυχώ» στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος χαράκωσε με γυαλί γονείς και αδελφό επειδή κάλεσαν ιερέα να διαβάσει ευχή

«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα

Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης