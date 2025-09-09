Πέτρος Λαγούτης για το ενδεχόμενο δεύτερου γάμου και απόκτησης ενός ακόμα παιδιού: Νομίζω ότι έχω κλείσει αυτόν τον κύκλο
Πέτρος Λαγούτης για το ενδεχόμενο δεύτερου γάμου και απόκτησης ενός ακόμα παιδιού: Νομίζω ότι έχω κλείσει αυτόν τον κύκλο
Ο ηθοποιός υπήρξε παντρεμένος με τη Μυρτώ Αλικάκη για οκτώ χρόνια, ενώ έχουν αποκτήσει μαζί δύο γιους
Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός ακόμη γάμου και την απόκτηση και άλλων παιδιών τοποθετήθηκε ο Πέτρος Λαγούτης, υποστηρίζοντας πως αυτός ο κύκλος έχει κλείσει για εκείνον. Ο ηθοποιός που υπήρξε παντρεμένος για οκτώ χρόνια με τη Μυρτώ Αλικάκη με την οποία έχει αποκτήσει δύο γιους τόνισε ωστόσο πως όλα στη ζωή είναι πιθανά.
Όπως είπε στην εκπομπή «Το 'χουμε», το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου: «Στο ενδεχόμενο ενός γάμου ή απόκτησης νέου παιδιού νομίζω ότι έχω κλείσει αυτόν τον κύκλο. Κάθε χρόνος που περνάει για μένα περνάει διπλός. Ποτέ μην λες ποτέ, γιατί μπορεί αύριο να δείχνουν ένα βιντεάκι μου που θα λέω “ποτέ μην λες ποτέ” και θα είμαι με το μωράκι μου. Αλλά νομίζω ότι έχει κλείσει αυτός ο τίτλος».
Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε επίσης ότι έχει υπάρξει άπιστος σε σχέση του, αλλά ότι έχει βιώσει και το αντίστροφο. «Όταν αρχίζεις και έχεις σκέψεις για ένα τρίτο πρόσωπο, τότε ή η σχέση σου πρέπει να τελειώσει ή πρέπει να δεις τι είναι αυτό που λείπει στη σχέση σου και αν μπορεί να γεμίσει. Μου έχουν συμβεί και τα δύο. Και στις δύο περιπτώσεις τελικά πέρασε χωρίς να διαλυθεί η σχέση. Εγώ δέχτηκα την απιστία και η τότε σύντροφός μου δέχτηκε τη δική μου», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Με ενδιαφέρει το κομμάτι της παρουσίασης, ένα τηλεπαιχνίδι, ένα talk show. Δεν είχα φανταστεί το Big Brother. Τα σχόλια ήταν πολύ καλά και τελικά πρυτάνευσε το ότι με ξέρουμε τόσα χρόνια, έχεις δώσει τα δείγματα της δουλειάς σου και αυτή την ποιότητα που φέρεις ως ηθοποιός την έφερες κι εκεί μέσα».
Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός
Όπως είπε στην εκπομπή «Το 'χουμε», το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου: «Στο ενδεχόμενο ενός γάμου ή απόκτησης νέου παιδιού νομίζω ότι έχω κλείσει αυτόν τον κύκλο. Κάθε χρόνος που περνάει για μένα περνάει διπλός. Ποτέ μην λες ποτέ, γιατί μπορεί αύριο να δείχνουν ένα βιντεάκι μου που θα λέω “ποτέ μην λες ποτέ” και θα είμαι με το μωράκι μου. Αλλά νομίζω ότι έχει κλείσει αυτός ο τίτλος».
Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε επίσης ότι έχει υπάρξει άπιστος σε σχέση του, αλλά ότι έχει βιώσει και το αντίστροφο. «Όταν αρχίζεις και έχεις σκέψεις για ένα τρίτο πρόσωπο, τότε ή η σχέση σου πρέπει να τελειώσει ή πρέπει να δεις τι είναι αυτό που λείπει στη σχέση σου και αν μπορεί να γεμίσει. Μου έχουν συμβεί και τα δύο. Και στις δύο περιπτώσεις τελικά πέρασε χωρίς να διαλυθεί η σχέση. Εγώ δέχτηκα την απιστία και η τότε σύντροφός μου δέχτηκε τη δική μου», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Τέλος, ο Πέτρος Λαγούτης αναφέρθηκε στον ρόλο του παρουσιαστή με τον οποίο ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπος μέσα από το Big Borther. Όπως εξήγησε, τον ενδιαφέρει η παρουσίαση, όπως σε ένα τηλεπαιχνίδι ή σε ένα talk show, αλλά δεν είχε φανταστεί ποτέ τον εαυτό του ως παρουσιαστή του συγκεκριμένου ριάλιτι.
Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Με ενδιαφέρει το κομμάτι της παρουσίασης, ένα τηλεπαιχνίδι, ένα talk show. Δεν είχα φανταστεί το Big Brother. Τα σχόλια ήταν πολύ καλά και τελικά πρυτάνευσε το ότι με ξέρουμε τόσα χρόνια, έχεις δώσει τα δείγματα της δουλειάς σου και αυτή την ποιότητα που φέρεις ως ηθοποιός την έφερες κι εκεί μέσα».
Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός
«Ψυχώ» στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος χαράκωσε με γυαλί γονείς και αδελφό επειδή κάλεσαν ιερέα να διαβάσει ευχή
«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα