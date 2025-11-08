Άννα Αδριανού για τον πατέρα της, Νίκο Βασταρδή: Είχε ένα ψυχισμό που σε όλα έβλεπε την καλή πλευρά, έφυγε στα χέρια μου
Ξέρω ότι μέχρι το τέλος έψαχνε τι είναι το καλύτερο που μπορεί να του δώσει αυτή η στιγμή, όσο οδυνηρή κι αν ήταν, πρόσθεσε η ηθοποιός
Με συγκίνηση και θαυμασμό μίλησε για τον πατέρα της και αείμνηστο ηθοποιό Νίκο Βασταρδή, η Άννα Αδριανού. Η ηθοποιός σκιαγράφησε το πορτρέτο ενός ανθρώπου που υπήρξε καθοριστικός στη ζωή και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα της. Όπως είπε, ήταν ένας άνθρωπος που κατάφερε να συνδυάσει τη δοτικότητα, την προστασία και την ελευθερία.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η ηθοποιός δήλωσε αρχικά: «Ήταν ο ιδανικός μπαμπάς που θα μπορούσε να έχει κάποιος, γιατί ήταν πολύ δοτικός, πολύ προστατευτικός και πολύ φιλελεύθερος ταυτόχρονα. Μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα. Ο πατέρας μου ποτέ δεν με μάλωσε, δεν με απαξίωσε, μιλάγαμε για όλα».
Με συγκίνηση και υπερηφάνεια, η ηθοποιός μίλησε για την προσωπικότητα και το χιούμορ του: «Ήταν ένας πολύ καλός ηθοποιός και είχε μια έντονη προσωπικότητα χωρίς να σε καπελώνει. Είχε απεριόριστο και απίστευτο χιούμορ. Έλεγε ότι "αν ποτέ πάνε να με εκτελέσουν, θα χαρώ τη διαδρομή". Και το εννοούσε. Εμένα που πέθανε στα χέρια μου, ξέρω πολύ καλά ότι μέχρι την τελευταία στιγμή έψαχνε τι είναι το καλύτερο που μπορεί να του δώσει αυτή η στιγμή, όσο οδυνηρή κι αν ήταν».
Η Άννα Αδριανού αναφέρθηκε και στη φιλοσοφική στάση ζωής του πατέρα της, η οποία, όπως είπε, ήταν βαθιά αισιόδοξη και φωτεινή. «Ο πατέρας μου είχε ένα ψυχισμό που σε όλα έβλεπε την καλή πλευρά. Πάντα μου έλεγε "μην πας να προδικάσεις το μέλλον, το μέλλον είναι σαν μια επιταγή, θα έτρεχες να την εισπράξεις από πριν;". Δεν ξεπερνιέται ποτέ ο χαμός των γονιών μας».
Η ίδια θυμήθηκε τα λόγια του, που έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη της: «Κάθε φορά μου έλεγε, "εγώ δεν θα σου πω τι θα κάνεις, αυτό που θα σου πω είναι οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου να μετρήσεις τα υπέρ και τα κατά, αν αντέχεις τα κατά. Γιατί κάθε πράγμα έχει και ένα δύσκολο κομμάτι". Ίσως αυτό που θα πω είναι πρώτη φορά που θα ακουστεί. Ο πατέρας μου ήταν το αντίθετο της εικόνας που βλέπατε».
