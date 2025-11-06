Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Δεν παίρνω το μέρος του Απόστολου Γκλέτσου, δεν μπορώ την επιθετικότητα, έχασα πάσα ιδέα

ραδιοφωνικός παραγωγός αναφέρθηκε σ





Συγκεκριμένα είπε: «Η Σοφία Μουτίδου κλέβει την παράσταση στην εκπομπή. Δεν μπορώ να πάρω το μέρος του Απόστολου Γκλέτσου, δεν μπορώ την επιθετικότητα, δεν μπορώ να ακούω τη λέξη "ξύλο" για πλάκα. Δεν μπορείς να το λες σαν μαγκιά. Έχασα πάσα ιδέα με αυτή την εικόνα. Ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν σαν να ομολογεί πως μέσο διευθέτησης θεμάτων για εκείνον είναι το ξύλο. Η Σοφία Μουτίδου τον αντιμετώπισε πάρα πολύ σωστά, με εκπληκτική ψυχραιμία και με εξυπνάδα ». «Η Σοφία Μουτίδου κλέβει την παράσταση στην εκπομπή. Δεν μπορώ να πάρω το μέρος του Απόστολου Γκλέτσου, δεν μπορώ την επιθετικότητα, δεν μπορώ να ακούω τη λέξη "ξύλο" για πλάκα. Δεν μπορείς να το λες σαν μαγκιά. Έχασα πάσα ιδέα με αυτή την εικόνα. Ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν σαν να ομολογεί πως μέσο διευθέτησης θεμάτων για εκείνον είναι το ξύλο. Η Σοφία Μουτίδου τον αντιμετώπισε πάρα πολύ σωστά, με εκπληκτική ψυχραιμία και με εξυπνάδα

Το περιστατικό στον αέρα του «Real View»

Η ένταση στο «Real View» σημειώθηκε όταν ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε καλεσμένος για να σχολιάσει μεταξύ άλλων τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου, ο οποίος είχε πει ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Ο Απόστολος Γκλέτσος διαφώνησε με τον συνάδελφό του, τονίζοντας πως οι ηθοποιοί είναι «αγνά παιδιά» και πως η ερωτική έλξη που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα στον χώρο εργασίας είναι φυσιολογική, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το θέατρο καθορίζεται από τέτοιες σχέσεις.

Η Σοφία Μουτίδου δεν συμφώνησε με τη θέση του και αυτή η διαφωνία προκάλεσε τον εκνευρισμό του. «Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι. Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο ό,τι βγαίνει από το στόμα κάποιων που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Οι μπάτσοι πού γα**** τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες; Με συγχωρείτε, αλλά δεν θα το δεχτώ αυτό για τους ηθοποιούς. Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού», ανέφερε έντονα ο Απόστολος Γκλέτσος.





Η αντίδραση της Σοφίας Μουτίδου ήταν άμεση, λέγοντας: «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα». Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο τεταμένη με τον Απόστολο Γκλέτσο να επανέρχεται, λέγοντας: «Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, είμαστε κύριοι και παιδιά με ψυχές… Βγήκαν για τους δημοσιογράφους; Για τους γιατρούς; Για τους δικηγόρους;».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Σοφία Μουτίδου απάντησε: «Είσαι ψεύτης», με τον Απόστολο Γκλέτσο να απαντά με τον ίδιο έντονο τόνο: «Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε; Σε παρακαλώ πολύ!».

Η Σοφία Μουτίδου αντέτεινε: «Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη. Είσαι τυχερός που δεν βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον». Σε εκείνο το σημείο, ο Απόστολος Γκλέτσος αποχώρησε από την εκπομπή λέγοντας: «Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δεν θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δεν λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ».