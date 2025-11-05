ASAP Rocky: Λάμπω, είμαι χαρούμενος που είμαι μπαμπάς ενός κοριτσιού, είπε για την κόρη του με τη Ριάνα
Η τραγουδίστρια και ο ράπερ απέκτησαν την κόρη τους στις 13 Σεπτεμβρίου
Τα συναισθήματά του ενάμιση μήνα μετά τη γέννηση της κόρης που απέκτησε με τη Ριάνα, εξέφρασε ο ASAP Rocky, με τον ράπερ να δηλώνει πως «λάμπει».
Η τραγουδίστρια έφερε στη ζωή το παιδί τους, στις 13 Σεπτεμβρίου, με τον ASAP Rocky να περιγράφει πόσο θετικά έχει αλλάξει η καθημερινότητά του μέσα από δηλώσεις που έκανε στο «Extra», με αφορμή το βραβείο Fashion Icon, που έλαβε στα CFDA Fashion Awards, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του
«Το να είσαι μπαμπάς ενός κοριτσιού είναι απίστευτο», είπε ο Rocky με χαμόγελο και πρόσθεσε: «Δείτε με, λάμπω». Λίγο αργότερα, ο ράπερ μίλησε και στο «Entertainment Tonight» με δημοσιογράφο να του υπενθυμίζει ότι η Ριάνα είχε κερδίσει το ίδιο βραβείο πριν από 11 χρόνια, το 2014, κάνοντας τον ASAP Rocky και τη σύντροφό του, το πρώτο ζευγάρι που κατακτά το ίδιο βραβείο. «Σημαίνει πολλά αυτό, το έντεκα είναι ο τυχερός μου αριθμός. Έντεκα χρόνια αργότερα, κοιτάξτε μας», δήλωσε ο ράπερ.
Η Ριάνα περπάτησε στο κόκκινο χαλί με τον αγαπημένο της, και ο ASAP Rocky συνέχισε να αναφέρεται στην κόρη τους: «Η Ρόκι είναι πιο γλυκιά από ποτέ. Είμαστε σαν "δίδυμα", οπότε είναι απίστευτο. Είμαι χαρούμενος που είμαι μπαμπάς ενός κοριτσιού».
