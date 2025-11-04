Ο A$AP Rocky τιμήθηκε με το βραβείο Fashion Icon από το CFDA - Στο πλευρό του η Ριάνα
Ο A$AP Rocky τιμήθηκε με το βραβείο Fashion Icon από το CFDA - Στο πλευρό του η Ριάνα
Ο ράπερ προστέθηκε στη λίστα των βραβευμένων από το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής στην οποία φιγουράρει και η σύντροφός του
Ο A$AP Rocky και η Ριάνα πρόσθεσαν ένα ακόμη βραβείο μόδας στη συλλογή τους, καθώς ο ράπερ τιμήθηκε με το βραβείο Fashion Icon από το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA).
Γνωστός για το τολμηρό και επιδραστικό του στιλ, ο A$AP Rocky προστέθηκε πλέον στη λίστα των βραβευμένων, στην οποία φιγουράρει και η σύντροφός του, η οποία είχε λάβει την ίδια τιμητική διάκριση το 2014. Έτσι, γίνονται το πρώτο ζευγάρι που κατέχει αμφότεροι το συγκεκριμένο βραβείο.
Κατά την απονομή η διευθύντρια περιεχομένου της Condé Nast 'Αννα Γουίντουρ τον καλωσόρισε θερμά στην οικογένεια του CFDA. «Είναι μαζί μας απόψε, δύο μήνες μετά τη γέννηση του τρίτου του παιδιού», είπε η Γουίντουρ. «Βλέποντας τον A$AP Rocky να είναι ένας αφοσιωμένος πατέρας, γίνεται σαφές πόσο σημαντική είναι για αυτόν η οικογένεια και τώρα τον καλωσορίζουμε όλοι στην δική μας», συμπλήρωσε.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία από την εμφάνισή τους
Το ζευγάρι έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί της ετήσιας τελετής των βραβείων CFDA που έλαβαν χώρα στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τα οποία χαρακτηρίζονται ως τα «Όσκαρ της Μόδας». Η Ριάνα επέλεξε ένα σύνολο από τη συλλογή 'Ανοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου Alaïa, ενώ ο A$AP Rocky φόρεσε ένα κοστούμι Chanel.
Στην ομιλία του, ο σταρ ευχαρίστησε την ομάδα του για την υποστήριξή της, ειδικά κατά τη διάρκεια των πιο δύσκολων στιγμών της χρονιάς. «Σας ευχαριστώ που με στηρίξατε, κυρίως όταν τα πράγματα γίνονταν δύσκολα και περνάγατε δοκιμασίες και δυσκολίες», είπε χαρακτηριστικά ενώ απευθύνθηκε και στη σύντροφό του λέγοντας: «Κοίτα, τα καταφέραμε».
Φωτογραφία: AFP
Γνωστός για το τολμηρό και επιδραστικό του στιλ, ο A$AP Rocky προστέθηκε πλέον στη λίστα των βραβευμένων, στην οποία φιγουράρει και η σύντροφός του, η οποία είχε λάβει την ίδια τιμητική διάκριση το 2014. Έτσι, γίνονται το πρώτο ζευγάρι που κατέχει αμφότεροι το συγκεκριμένο βραβείο.
Κατά την απονομή η διευθύντρια περιεχομένου της Condé Nast 'Αννα Γουίντουρ τον καλωσόρισε θερμά στην οικογένεια του CFDA. «Είναι μαζί μας απόψε, δύο μήνες μετά τη γέννηση του τρίτου του παιδιού», είπε η Γουίντουρ. «Βλέποντας τον A$AP Rocky να είναι ένας αφοσιωμένος πατέρας, γίνεται σαφές πόσο σημαντική είναι για αυτόν η οικογένεια και τώρα τον καλωσορίζουμε όλοι στην δική μας», συμπλήρωσε.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία από την εμφάνισή τους
It’s giving fashion icon, squared! The 2025 Fashion Icon #AsapRocky arrives in good company with #Rihanna to the #CFDAAwards white carpet. pic.twitter.com/wpf5uXwUfs— Council of Fashion Designers of America (@CFDA) November 4, 2025
@voguegermany
@Rihanna and @A$AP ROCKY at the #cfda Awards 2025 in NYC. #voguegermany #rihanna #cfdaawards #asaprocky (Video: Getty Images)♬ original sound - Victorious KAL-EL
Στην ομιλία του, ο σταρ ευχαρίστησε την ομάδα του για την υποστήριξή της, ειδικά κατά τη διάρκεια των πιο δύσκολων στιγμών της χρονιάς. «Σας ευχαριστώ που με στηρίξατε, κυρίως όταν τα πράγματα γίνονταν δύσκολα και περνάγατε δοκιμασίες και δυσκολίες», είπε χαρακτηριστικά ενώ απευθύνθηκε και στη σύντροφό του λέγοντας: «Κοίτα, τα καταφέραμε».
Φωτογραφία: AFP
Ειδήσεις σήμερα:
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Δείτε φωτογραφίες
Με ανιχνευτή μετάλλων η είσοδος στην εκκλησία για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Αστυνομία παντού και έρευνες με σκύλους
Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή στο Υπερταμείο - Επιμένει στην ανάγκη να κλείσουν καταστήματα
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Δείτε φωτογραφίες
Με ανιχνευτή μετάλλων η είσοδος στην εκκλησία για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Αστυνομία παντού και έρευνες με σκύλους
Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή στο Υπερταμείο - Επιμένει στην ανάγκη να κλείσουν καταστήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα