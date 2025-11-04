Η Τόρι Σπέλινγκ και ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ κατέληξαν σε συμφωνία για το διαζύγιό τους
Η Τόρι Σπέλινγκ και ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ κατέληξαν σε συμφωνία για το διαζύγιό τους
Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2023 μετά από 18 χρόνια γάμου
Σε συμφωνία με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Ντιν ΜακΝτέρμοτ, σχετικά με το διαζύγιό τους κατέληξε η Τόρι Σπέλινγκ. Το πρώην ζευγάρι χώρισε μετά από 18 χρόνια γάμου και την απόκτηση πέντε παιδιών.
Σύμφωνα με νέα νομικά έγγραφα που κατέθεσε η Σπέλινγκ και τα οποία εξασφάλισε το TMZ, έχουν υπογράψει συμφωνία για τα περιουσιακά τους στοιχεία, τη διατροφή και την επιμέλεια των παιδιών τους, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές. Το μόνο που απομένει, όπως αναφέρεται, είναι η υπογραφή του δικαστή.
Η Τόρι Σπέλινγκ και ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ χώρισαν τον Ιούνιο του 2023 και η 52χρονη ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Μάρτιο του 2024, επικαλούμενη«αγεφύρωτες διαφορές», ενώ ζήτησε διατροφή και συνεπιμέλεια για τα ανήλικα παιδιά τους.
Ο ΜακΝτέρμοτ έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή, με τον ίδιο να επισημοποιεί τη σχέση του με τη σύντροφό του, Λίλι Κάλο, μέσα από τα social media, ενώ φαίνεται να διατηρεί φιλική σχέση με την Τόρι Σπέλινγκ, καθώς έχουν παρευρεθεί όλοι μαζί σε οικογενειακές εκδηλώσεις.
Σύμφωνα με νέα νομικά έγγραφα που κατέθεσε η Σπέλινγκ και τα οποία εξασφάλισε το TMZ, έχουν υπογράψει συμφωνία για τα περιουσιακά τους στοιχεία, τη διατροφή και την επιμέλεια των παιδιών τους, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές. Το μόνο που απομένει, όπως αναφέρεται, είναι η υπογραφή του δικαστή.
#Exclusive 💔 Tori Spelling settles her divorce with Dean McDermott. https://t.co/unHXygXHxO pic.twitter.com/TlDj7gWnTR— TMZ (@TMZ) November 4, 2025
Ο ΜακΝτέρμοτ έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή, με τον ίδιο να επισημοποιεί τη σχέση του με τη σύντροφό του, Λίλι Κάλο, μέσα από τα social media, ενώ φαίνεται να διατηρεί φιλική σχέση με την Τόρι Σπέλινγκ, καθώς έχουν παρευρεθεί όλοι μαζί σε οικογενειακές εκδηλώσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Δείτε φωτογραφίες
Με ανιχνευτή μετάλλων η είσοδος στην εκκλησία για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Αστυνομία παντού και έρευνες με σκύλους
Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή στο Υπερταμείο - Επιμένει στην ανάγκη να κλείσουν καταστήματα
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Δείτε φωτογραφίες
Με ανιχνευτή μετάλλων η είσοδος στην εκκλησία για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Αστυνομία παντού και έρευνες με σκύλους
Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή στο Υπερταμείο - Επιμένει στην ανάγκη να κλείσουν καταστήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα