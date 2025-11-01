Παναγιώτα Βλαντή: Φθινοπωρινή απόδραση στη Σύρο για την ηθοποιό
Παναγιώτα Βλαντή: Φθινοπωρινή απόδραση στη Σύρο για την ηθοποιό
Απόλαυσα κάθε στιγμή, έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram
Μια φθινοπωρινή απόδραση στη Σύρο έκανε η Παναγιώτα Βλαντή, δημοσιεύοντας παράλληλα μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η ηθοποιός ταξίδεψε στο νησί των Κυκλάδων, από όπου κατάγεται η κουμπάρα της, και επισκέφτηκε διάφορα σημεία του, ενώ έδωσε το «παρών» και σε ένα γλέντι. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Παναγιώτη Βλαντή μοιράστηκε μερικές εικόνες από το ταξίδι της, τονίζοντας ότι απόλαυσε την παραμονή της στην «πανέμορφη», όπως τη χαρακτήρισε, Σύρο.
«Μικρή φθινοπωρινή απόδραση στην πανέμορφη Σύρο, το νησί της κουμπαράς μου. Απόλαυσα κάθε στιγμή και είχα την ευκαιρία να βρεθώ και σε κασιώτικο γλέντι, όπου έβαλα και εγώ λίγο το χεράκι μου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε.
Δείτε την ανάρτηση
Η ηθοποιός ταξίδεψε στο νησί των Κυκλάδων, από όπου κατάγεται η κουμπάρα της, και επισκέφτηκε διάφορα σημεία του, ενώ έδωσε το «παρών» και σε ένα γλέντι. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Παναγιώτη Βλαντή μοιράστηκε μερικές εικόνες από το ταξίδι της, τονίζοντας ότι απόλαυσε την παραμονή της στην «πανέμορφη», όπως τη χαρακτήρισε, Σύρο.
«Μικρή φθινοπωρινή απόδραση στην πανέμορφη Σύρο, το νησί της κουμπαράς μου. Απόλαυσα κάθε στιγμή και είχα την ευκαιρία να βρεθώ και σε κασιώτικο γλέντι, όπου έβαλα και εγώ λίγο το χεράκι μου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε.
Δείτε την ανάρτηση
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ στην Καλαμάτα - Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του
Η ιστορία των ΕΛΤΑ: Γιατί ο οργανισμός που ίδρυσε ο Καποδίστριας μοιάζει σήμερα με ασθενή σε ΜΕΘ
Ποια ήταν η «Αγία Αθανασία» του Αιγάλεω, η βοσκοπούλα που έβλεπε οράματα με την Παναγία - Οι δουλειές, οι καταγγελίες και το τέλος
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ στην Καλαμάτα - Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του
Η ιστορία των ΕΛΤΑ: Γιατί ο οργανισμός που ίδρυσε ο Καποδίστριας μοιάζει σήμερα με ασθενή σε ΜΕΘ
Ποια ήταν η «Αγία Αθανασία» του Αιγάλεω, η βοσκοπούλα που έβλεπε οράματα με την Παναγία - Οι δουλειές, οι καταγγελίες και το τέλος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα