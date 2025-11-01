Παναγιώτα Βλαντή: Φθινοπωρινή απόδραση στη Σύρο για την ηθοποιό
GALA
Παναγιώτα Βλαντή Σύρος

Παναγιώτα Βλαντή: Φθινοπωρινή απόδραση στη Σύρο για την ηθοποιό

Απόλαυσα κάθε στιγμή, έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram

Παναγιώτα Βλαντή: Φθινοπωρινή απόδραση στη Σύρο για την ηθοποιό
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μια φθινοπωρινή απόδραση στη Σύρο έκανε η Παναγιώτα Βλαντή, δημοσιεύοντας παράλληλα μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός ταξίδεψε στο νησί των Κυκλάδων, από όπου κατάγεται η κουμπάρα της, και επισκέφτηκε διάφορα σημεία του, ενώ έδωσε το «παρών» και σε ένα γλέντι. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Παναγιώτη Βλαντή μοιράστηκε μερικές εικόνες από το ταξίδι της, τονίζοντας ότι απόλαυσε την παραμονή της στην «πανέμορφη», όπως τη χαρακτήρισε, Σύρο.

«Μικρή φθινοπωρινή απόδραση στην πανέμορφη Σύρο, το νησί της κουμπαράς μου. Απόλαυσα κάθε στιγμή και είχα την ευκαιρία να βρεθώ και σε κασιώτικο γλέντι, όπου έβαλα και εγώ λίγο το χεράκι μου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε.

Δείτε την ανάρτηση

Παναγιώτα Βλαντή: Φθινοπωρινή απόδραση στη Σύρο για την ηθοποιό
Παναγιώτα Βλαντή: Φθινοπωρινή απόδραση στη Σύρο για την ηθοποιό
Παναγιώτα Βλαντή: Φθινοπωρινή απόδραση στη Σύρο για την ηθοποιό
Παναγιώτα Βλαντή: Φθινοπωρινή απόδραση στη Σύρο για την ηθοποιό
Παναγιώτα Βλαντή: Φθινοπωρινή απόδραση στη Σύρο για την ηθοποιό

Ειδήσεις σήμερα:

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ στην Καλαμάτα - Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του

Η ιστορία των ΕΛΤΑ: Γιατί ο οργανισμός που ίδρυσε ο Καποδίστριας μοιάζει σήμερα με ασθενή σε ΜΕΘ

Ποια ήταν η «Αγία Αθανασία» του Αιγάλεω, η βοσκοπούλα που έβλεπε οράματα με την Παναγία - Οι δουλειές, οι καταγγελίες και το τέλος
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης