Παναγιώτα Βλαντή για το δημοσίευμα που την έκανε να κινηθεί νομικά: «Έγραψαν ότι τσακώθηκα με πωλήτρια, ενώ δεν ίσχυε»

Ήταν πολύ κακό αυτό για μένα, προσεβλήθη απίστευτα, πρόσθεσε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Μια φήμη που την είχε πληγώσει και την οδήγησε να κινηθεί νομικά, αποκάλυψε η Παναγιώτα Βλαντή. Η ηθοποιός μίλησε για ένα περιστατικό που τη σημάδεψε, όταν δημοσιεύτηκε ψευδώς ότι είχε τσακωθεί με μια πωλήτρια σε εμπορικό κέντρο.

Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», η Παναγιώτα Βλαντή περιέγραψε: «Ήμουν σε ένα εμπορικό κέντρο, ήταν και ένας παπαράτσι εκεί και με τράβηξε και είπε ότι εγώ τσακώθηκα με την πωλήτρια, επειδή είχα έντονο βλέμμα και μιλούσαμε με τη φίλη μου γιατί λέγαμε κάτι πολύ σοβαρό», εξηγώντας ότι το περιστατικό δεν είχε καμία βάση.

Δείτε το βίντεο

Η ηθοποιός τόνισε πως η συγκεκριμένη φήμη την προσέβαλε βαθιά και την έκανε να αντιδράσει. «Κινήθηκα νομικά γιατί ήταν πολύ κακό αυτό για μένα. Προσεβλήθη απίστευτα. Αν μου χρέωναν μια σχέση που δεν ίσχυε, θα έλεγα "δεν πειράζει, σιγά". Αυτό όμως με πείραξε γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο».

Η Παναγιώτα Βλαντή εξήγησε ότι το δημοσίευμα τη στενοχώρησε ιδιαίτερα, γιατί παρουσίαζε μια ψευδή εικόνα του χαρακτήρα της: «Έπινα καφέ. Ήταν πάρα πολύ κακό αυτό, με πείραξε πάρα πολύ. Δεν με νοιάζει ό,τι γράφουν αν μου χρεώνουν σχέσεις, αλλά αυτό ήταν κακό».

Ιωάννα Μαρίνου
