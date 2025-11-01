Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Ο Τέιρον Έγκερτον προστίθεται στο καστ της ταινίας δράσης «Kockroach»
Ο Τέιρον Έγκερτον προστίθεται στο καστ της ταινίας δράσης «Kockroach»
Τον πρωταγωνιστικό ρόλο του φιλμ έχει αναλάβει ο Τσάνινγκ Τέιτουμ
Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Τέιρον Έγκερτον προστίθεται στο καστ της ταινίας δράσης «Kockroach», όπου πρωταγωνιστούν οι Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ζαζί Μπιτς. Ο Έγκερτον παίρνει τη σκυτάλη από τον Όσκαρ Αϊζακ, ο οποίος, παρά την αρχική ανακοίνωση στα τέλη Αυγούστου, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το πρότζεκτ λόγω φορτωμένου προγράμματος.
Σύμφωνα με τη σύνοψη, το «Kockroach» είναι η ιστορία «ενός μυστηριώδους ξένου που αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει τον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης, μετατρέποντας τον εαυτό του σε έναν εγκληματία σε μια πόλη, όπου η εξουσία είναι το παν».
Το δράμα εγκλήματος αποτελεί την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Γουίλιαμ Λάσνερ του 2006. Ο Ματ Ρος υπογράφει τη σκηνοθεσία σε σενάριο του Τζόναθαν Έιμς με τις τελικές διορθώσεις να είναι από τον ίδιο τον σκηνοθέτη.
Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Άντριου Λάζαρ και Κέβιν Φρέικς με τη Black Bear να αναλαμβάνει τα διεθνή δικαιώματα στην επερχόμενη Αmerican Film Market (AFM).
«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον Τέιρον στο ''Kockroach'' και που θα τον δω να συνεργάζεται με τον Τσάνινγκ και τη Ζαζί σε αυτή τη φρέσκια και τολμηρή προσέγγιση στο γκανγκστερικό είδος. Υπό το εξαιρετικό ταλέντο του σκηνοθέτη Mατ Ρος, το ''Kockroach'' θα ξεπεράσει τα όρια και τις προσδοκίες, με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν εμβληματικές ταινίες όπως το ‘Scarface’ και το ‘Goodfellas’», δήλωσε ο Άντριου Λάζαρ.
«Είμαι επίσης ενθουσιασμένος που βλέπω να συγκροτείται η απίστευτη δημιουργική μας ομάδα με τον βραβευμένο με Όσκαρ Κόλιν Γκίμπσον, τον διευθυντή φωτογραφίας Άνταμ Άρκαπο και τον υπεύθυνο ειδικών εφέ Τζόναθαν Ντίρινγκ», συμπλήρωσε ο παραγωγός.
Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο στην Αυστραλία.
Σύμφωνα με τη σύνοψη, το «Kockroach» είναι η ιστορία «ενός μυστηριώδους ξένου που αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει τον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης, μετατρέποντας τον εαυτό του σε έναν εγκληματία σε μια πόλη, όπου η εξουσία είναι το παν».
Το δράμα εγκλήματος αποτελεί την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Γουίλιαμ Λάσνερ του 2006. Ο Ματ Ρος υπογράφει τη σκηνοθεσία σε σενάριο του Τζόναθαν Έιμς με τις τελικές διορθώσεις να είναι από τον ίδιο τον σκηνοθέτη.
Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Άντριου Λάζαρ και Κέβιν Φρέικς με τη Black Bear να αναλαμβάνει τα διεθνή δικαιώματα στην επερχόμενη Αmerican Film Market (AFM).
Taron Egerton Joins Channing Tatum & Zazie Beetz In New York Crime Boss Pic 'Kockroach' For Mad Chance & Black Bear https://t.co/DirlNS7h92— Deadline (@DEADLINE) October 30, 2025
«Είμαι επίσης ενθουσιασμένος που βλέπω να συγκροτείται η απίστευτη δημιουργική μας ομάδα με τον βραβευμένο με Όσκαρ Κόλιν Γκίμπσον, τον διευθυντή φωτογραφίας Άνταμ Άρκαπο και τον υπεύθυνο ειδικών εφέ Τζόναθαν Ντίρινγκ», συμπλήρωσε ο παραγωγός.
Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο στην Αυστραλία.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα