Γιώργος Μουκίδης για Κατερίνα Στικούδη: Δεν θα της έγραφα τραγούδι, δεν μπορεί να τραγουδήσει τα κομμάτια μου
Είναι ξένο σώμα, είναι πολύ μακριά από μένα, συμπλήρωσε ο συνθέτης
Αρνητικός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Κατερίνα Στικούδη δήλωσε ο Γιώργος Μουκίδης. Ο γνωστός συνθέτης ανέφερε ότι δεν θα έγραφε κάποιο τραγούδι για εκείνη, αφού όπως είπε, δεν θα μπορούσε να το υποστηρίξει. Όπως σημείωσε, καλλιτεχνικά υπάρχει απόστασή ανάμεσά τους.
Ο Γιώργος Μουικίδης ρωτήθηκε για το αν θα μπορούσε να γράψει ένα τραγούδι για την Κατερίνα Στικούδη, με εκείνον να απαντά αρνητικά. «Είναι μακριά από εμένα πολύ. Δεν θα έγραφα στην Κατερίνα Στικούδη τραγούδι γιατί δεν μπορεί να τραγουδήσει τα κομμάτια που γράφω εγώ γιατί είναι ξένο σώμα. Ο Φοίβος ας πούμε θα μπορούσε να της γράψει», είπε χαρακτηριστικά την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».
Ο Γιώργος Μουκίδης κλήθηκε να σχολιάσει επίσης την τοποθέτηση του Βαγγέλη Σερίφη, του μουσικού παραγωγού, Dj και συζύγου της Κατερίνας Στικούδη, ότι το λαϊκό τραγούδι απουσιάζει από την ελληνική μουσική σκηνή εδώ και σαράντα χρόνια.
«Ποιος είναι ο Βαγγέλης Σερίφης; Είναι σερίφης στην πραγματικότητα; Σκυλάδικα τι θα πει; Είναι ένα μαγαζί με σκυλιά μέσα και πετάνε ξηρά τροφή; Δεν το καταλαβαίνω. Μήπως το είπε για πλάκα;» αναρωτήθηκε ο συνθέτης και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Η Στέλλα η Σμυρνιά δεν είναι λαϊκό τραγούδι δηλαδή. Είναι ποπ; Και ποιος είναι ο όρος λαϊκό. Το τραγούδι από όπου κι αν προέρχεται κι όπου κι αν πηγαίνει, είναι έκφραση. Όποιος μπορεί και συγκινεί τον κόσμο είτε τον διασκεδάζει, αυτό λέγεται λαϊκό τραγούδι. Αυτός είναι ο στόχος. Εγώ δεν τα ξεχωρίζω τα κομμάτια».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
