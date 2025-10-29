Behemoth!: Ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας με τον Πέδρο Πασκάλ
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία του φιλμ υπογράφει ο Τόνι Γκιλρόι
Σε λίγες μέρες αναμένεται να ξεκινήσουν στο Λος Άντζελες τα γυρίσματα της ταινίας «Behemoth!» της Searchlight, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει ο Πέδρο Πασκάλ. Η Ολίβια Γουάιλντ είναι η τελευταία προσθήκη στο καστ του φιλμ, ενώ θα συμμετάσχουν επίσης ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ και η Έβα Βίκτορ.
Ο Τόνι Γκιλρόι υπογράφει το σενάριο, ενώ θα αναλάβει και τη σκηνοθετική επιμέλεια. Σε πρόσφατες δηλώσεις του αποκάλυψε ότι η πλοκή της ταινίας περιστρέφεται γύρω από έναν τσελίστα.
Η παραγωγή εκτός από τον Γκιλρόι θα έχει τη συμμετοχή της Σάνε Βόλενμπεργκ και των Ρέιν Ρόμπερτς και Κάμερον Τσίντσι για λογαριασμό της Searchlight Pictures.
Η Γουάιλντ έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα, καθώς τα επερχόμενα έργα της περιλαμβάνουν την ταινία «The Invite», στην οποία θα βρίσκεται στο πρωταγωνιστικό καστ μαζί με τους Σεθ Ρόγκεν, Πενέλοπε Κρουζ και Έντουαρντ Νόρτον αλλά και στο σκηνοθετικό τιμόνι.
Επιπλέον, θα συμμετάσχει στην ταινία «I Want Your Sex» του Γκρεγκ Αράκι, με τις λεπτομέρειες του ρόλου της να παραμένουν άγνωστες.
Φωτογραφία: Shutterstock
Olivia Wilde is the latest to join Pedro Pascal in the Searchlight pic ‘Behemoth!’ from Tony Gilroy.— Deadline (@DEADLINE) October 28, 2025
Searchlight recently came aboard the project, which Gilroy will write and direct.
David Harbour and Eva Victor are also on board to star.
Plot details are vague at this time,… pic.twitter.com/toMfuykWup
