Behemoth!: Ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας με τον Πέδρο Πασκάλ
GALA
Πέδρο Πασκάλ γυρίσματα Ταινία

Behemoth!: Ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας με τον Πέδρο Πασκάλ

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία του φιλμ υπογράφει ο Τόνι Γκιλρόι

Behemoth!: Ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας με τον Πέδρο Πασκάλ
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σε λίγες μέρες αναμένεται να ξεκινήσουν στο Λος Άντζελες τα γυρίσματα της ταινίας «Behemoth!» της Searchlight, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει ο Πέδρο Πασκάλ. Η Ολίβια Γουάιλντ είναι η τελευταία προσθήκη στο καστ του φιλμ, ενώ θα συμμετάσχουν επίσης ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ και η Έβα Βίκτορ.

Ο Τόνι Γκιλρόι υπογράφει το σενάριο, ενώ θα αναλάβει και τη σκηνοθετική επιμέλεια. Σε πρόσφατες δηλώσεις του αποκάλυψε ότι η πλοκή της ταινίας περιστρέφεται γύρω από έναν τσελίστα.

Η παραγωγή εκτός από τον Γκιλρόι θα έχει τη συμμετοχή της Σάνε Βόλενμπεργκ και των Ρέιν Ρόμπερτς και Κάμερον Τσίντσι για λογαριασμό της Searchlight Pictures.

Η Γουάιλντ έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα, καθώς τα επερχόμενα έργα της περιλαμβάνουν την ταινία «The Invite», στην οποία θα βρίσκεται στο πρωταγωνιστικό καστ μαζί με τους Σεθ Ρόγκεν, Πενέλοπε Κρουζ και Έντουαρντ Νόρτον αλλά και στο σκηνοθετικό τιμόνι.

Επιπλέον, θα συμμετάσχει στην ταινία «I Want Your Sex» του Γκρεγκ Αράκι, με τις λεπτομέρειες του ρόλου της να παραμένουν άγνωστες.

Φωτογραφία: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Η σφαγή με τους 2.000 νεκρούς στο Σουδάν είναι ορατή από το Διάστημα – Σωροί με νεκρούς πάνω στην άμμο

Νέα κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: «Έβαζες πλάτη στον Κασιδιάρη» - «Έχεις βίλα στην Εκάλη, έκανες καριέρα επί χούντας», δείτε βίντεο

Έλενα Κρεμλίδου: Καταδικάστηκε ο 36χρονος αστυνομικός για την υπόθεση revenge porn - Το μήνυμα στη μπλούζα της
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Μια υπόσχεση που αξίζει να δοκιμάσεις

Η σειρά Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων. Είναι μια υπόσχεση για ποιότητα, μια δέσμευση για υγεία, ένας δρόμος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και «Προϊόν της Χρονιάς» 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης