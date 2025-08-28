O Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε συζητήσεις για τη συμμετοχή του στην ταινία του Τοντ Χέινς, «De Noche»
O Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε συζητήσεις για τη συμμετοχή του στην ταινία του Τοντ Χέινς, «De Noche»

Η είδηση αυτή έρχεται  έναν χρόνο μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Χοακίν Φίνιξ  από την παραγωγή της ταινίας

Σε συζητήσεις βρίσκεται ο Πέδρο Πασκάλ για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «De Noche» του καταξιωμένου σκηνοθέτη Τοντ Χέινς.

Η είδηση αυτή δίνει νέα προοπτική σε μια παραγωγή που είχε «παγώσει», μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Χοακίν Φίνιξ  πριν από έναν χρόνο. Το πρότζεκτ που περιγράφεται ως ένα τολμηρό queer δράμα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930 και ακολουθεί δύο εραστές - έναν διεφθαρμένο αστυνομικό του Λος Άντζελες και έναν αυτόχθονα Αμερικανό- οι οποίοι αναγκάζονται να δραπετεύσουν στο Μεξικό.

Αν η συμφωνία ευοδωθεί, ο Πασκάλ θα συμπρωταγωνιστήσει με τον σταρ του «Top Gun: Maverick» Ντάνι Ραμίρεζ, έχοντας το ρόλο του Φίνιξ, ο οποίος παραιτήθηκε πέντε ημέρες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων στην Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος αποχώρησης.

Σύμφωνα με το «Variety», η ταινία, που παράγεται από την Killer Films και υποστηρίζεται από τη M2K Film, έχει ήδη πουληθεί σε διεθνείς διανομείς. Η είδηση για πιθανή συμμετοχή του Πασκάλ έρχεται μέσα σε μία ιδιαίτερα γεμάτη χρονιά για τον ηθοποιό, ο οποίος απέσπασε τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Emmy για τον ρόλο του στη 2η σεζόν της σειράς του HBO «The Last of Us». Παράλληλα, πρωταγωνίστησε στη μεγάλη οθόνη στο «The Fantastic Four: First Steps» της Marvel, καθώς και στα «Materialists» και «Eddington» της A24.

Ο Πασκάλ ολοκλήρωσε πρόσφατα και τα γυρίσματα της νέας ταινίας των Avengers, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το 2026. Σε σκηνοθεσία των αδελφών Ρούσο, το καστ του «Avengers: Doomsday» αποτελείται από αστέρες του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων οι Κρις Χέμσγουορθ, Τομ Χίντλστον, Πολ Ραντ και Σεμπάστιαν Σταν.

Επίσης, μέσα στον επόμενο χρόνο, ο ηθοποιός θα επιστρέψει στο ρόλο του Din Djarin για το «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» το οποίο θα κάνει πρεμιέρα αυτή τη φορά στις αίθουσες.

