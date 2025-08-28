O Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε συζητήσεις για τη συμμετοχή του στην ταινία του Τοντ Χέινς, «De Noche»
O Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε συζητήσεις για τη συμμετοχή του στην ταινία του Τοντ Χέινς, «De Noche»
Η είδηση αυτή έρχεται έναν χρόνο μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Χοακίν Φίνιξ από την παραγωγή της ταινίας
Σε συζητήσεις βρίσκεται ο Πέδρο Πασκάλ για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «De Noche» του καταξιωμένου σκηνοθέτη Τοντ Χέινς.
Η είδηση αυτή δίνει νέα προοπτική σε μια παραγωγή που είχε «παγώσει», μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Χοακίν Φίνιξ πριν από έναν χρόνο. Το πρότζεκτ που περιγράφεται ως ένα τολμηρό queer δράμα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930 και ακολουθεί δύο εραστές - έναν διεφθαρμένο αστυνομικό του Λος Άντζελες και έναν αυτόχθονα Αμερικανό- οι οποίοι αναγκάζονται να δραπετεύσουν στο Μεξικό.
Αν η συμφωνία ευοδωθεί, ο Πασκάλ θα συμπρωταγωνιστήσει με τον σταρ του «Top Gun: Maverick» Ντάνι Ραμίρεζ, έχοντας το ρόλο του Φίνιξ, ο οποίος παραιτήθηκε πέντε ημέρες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων στην Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος αποχώρησης.
Σύμφωνα με το «Variety», η ταινία, που παράγεται από την Killer Films και υποστηρίζεται από τη M2K Film, έχει ήδη πουληθεί σε διεθνείς διανομείς. Η είδηση για πιθανή συμμετοχή του Πασκάλ έρχεται μέσα σε μία ιδιαίτερα γεμάτη χρονιά για τον ηθοποιό, ο οποίος απέσπασε τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Emmy για τον ρόλο του στη 2η σεζόν της σειράς του HBO «The Last of Us». Παράλληλα, πρωταγωνίστησε στη μεγάλη οθόνη στο «The Fantastic Four: First Steps» της Marvel, καθώς και στα «Materialists» και «Eddington» της A24.
Ο Πασκάλ ολοκλήρωσε πρόσφατα και τα γυρίσματα της νέας ταινίας των Avengers, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το 2026. Σε σκηνοθεσία των αδελφών Ρούσο, το καστ του «Avengers: Doomsday» αποτελείται από αστέρες του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων οι Κρις Χέμσγουορθ, Τομ Χίντλστον, Πολ Ραντ και Σεμπάστιαν Σταν.
Επίσης, μέσα στον επόμενο χρόνο, ο ηθοποιός θα επιστρέψει στο ρόλο του Din Djarin για το «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» το οποίο θα κάνει πρεμιέρα αυτή τη φορά στις αίθουσες.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η είδηση αυτή δίνει νέα προοπτική σε μια παραγωγή που είχε «παγώσει», μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Χοακίν Φίνιξ πριν από έναν χρόνο. Το πρότζεκτ που περιγράφεται ως ένα τολμηρό queer δράμα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930 και ακολουθεί δύο εραστές - έναν διεφθαρμένο αστυνομικό του Λος Άντζελες και έναν αυτόχθονα Αμερικανό- οι οποίοι αναγκάζονται να δραπετεύσουν στο Μεξικό.
Αν η συμφωνία ευοδωθεί, ο Πασκάλ θα συμπρωταγωνιστήσει με τον σταρ του «Top Gun: Maverick» Ντάνι Ραμίρεζ, έχοντας το ρόλο του Φίνιξ, ο οποίος παραιτήθηκε πέντε ημέρες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων στην Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος αποχώρησης.
Pedro Pascal is circling the lead role in Todd Haynes’ gay romance ‘DE NOCHE’ alongside Danny Ramirez.— Film Updates (@FilmUpdates) August 27, 2025
They’ll play two men in love who leave Los Angeles for Mexico. pic.twitter.com/Ol2YA3Htpb
Ο Πασκάλ ολοκλήρωσε πρόσφατα και τα γυρίσματα της νέας ταινίας των Avengers, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το 2026. Σε σκηνοθεσία των αδελφών Ρούσο, το καστ του «Avengers: Doomsday» αποτελείται από αστέρες του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων οι Κρις Χέμσγουορθ, Τομ Χίντλστον, Πολ Ραντ και Σεμπάστιαν Σταν.
Επίσης, μέσα στον επόμενο χρόνο, ο ηθοποιός θα επιστρέψει στο ρόλο του Din Djarin για το «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» το οποίο θα κάνει πρεμιέρα αυτή τη φορά στις αίθουσες.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»
Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο
Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ
ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»
Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο
Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα