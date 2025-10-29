The Cure: Στην Ελλάδα για μια συναυλία - Πότε ξεκινά η προπώληση
The Cure συγκρότημα

The Cure: Στην Ελλάδα για μια συναυλία - Πότε ξεκινά η προπώληση

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Ο.Α.Κ.Α. το καλοκαίρι του 2026

The Cure: Στην Ελλάδα για μια συναυλία - Πότε ξεκινά η προπώληση
Στην Ελλάδα επιστρέφει για μια μεγάλη συναυλία το δημοφιλές συγκρότημα «The Cure». Η θρυλική μπάντα θα εμφανιστεί στο πλαίσιο του Eject Festival 2026.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Centre στο Ο.Α.Κ.Α., το καλοκαίρι του 2026 και πιο συγκεκριμένα, στις 15 Ιουλίου, με την προπώληση να ξεκινάει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 11:00 μέσω του more.com.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την επίσημη σελίδα του Eject Festival στο Facebook με μία ανακοίνωση.

Δείτε την ανάρτηση
The Cure: Στην Ελλάδα για μια συναυλία - Πότε ξεκινά η προπώληση

Οι Cure ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 70 κυκλοφορώντας τον πρώτο δίσκο τους Three Imaginary Boys (1979), με τον οποίο και θεωρήθηκαν μέλη του post punk και Νew Wave κινήματος που είχε εξαπλωθεί στην Αγγλία με την Punk Rock επανάσταση. Οι Cure, στα πρώτα τους βήματα, δέχτηκαν πολλές κριτικές οι οποίες συνέκριναν την μουσική τους με εκείνη των Buzzcocks, Siouxsie and the Banshees, και Joy Division. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ο «σκοτεινός και βασανιστικός» ήχος της μουσικής τους καθιέρωσε το goth rock είδος.

Μετά τη κυκλοφορία του Pornography (1982) το μέλλον του συγκροτήματος ήταν αβέβαιο και ο Ρόμπερτ Σμιθ ήταν πρόθυμος να αφήσει στο παρελθόν την μελαγχολικό, καταθλιπτικό αποτύπωμα που είχε αποκτήσει το συγκρότημα. Με το single «Let's Go to Bed» (1982), άρχισε να υιοθετεί μια ποπ αίσθηση μουσικής.

Η δημοτικότητα τους αυξανόταν καθώς περνούσε η δεκαετία και πιο συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τραγούδια «Just Like Heaven», «Lovesong» και το «Friday I'm In Love» μπήκαν στο Billboard Hot 100 chart. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 οι Cure είχαν γίνει ήδη ένα από τα δημοφιλέστερα ροκ συγκροτήματα του κόσμου.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

