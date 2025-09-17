Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: Είναι ευλογημένος και για μένα μία ζωή θα είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει
Με ιδιαίτερο θαυμασμό μίλησε η Αναστασία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον καλλιτέχνη που στήριξε τα πρώτα της βήματα στη μουσική. Η νεαρή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη συνεργασία τους και στη βαθιά εκτίμηση που τρέφει προς το πρόσωπό του.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η Αναστασία τόνισε πόσο πολύ τη βοήθησε ο καλλιτέχνης στα πρώτα της βήματα, ενώ αναφέρθηκε επίσης, στη μεγάλη του πίστη στον Θεό. «Εγώ με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν έκανα MAD VMA μόνο, όταν έβγαλα το τραγούδι "Αμαρτίες" με πήρε από το χεράκι και με πήρε μαζί του στην περιοδεία του. Ήμασταν ένα ολόκληρο καλοκαίρι μαζί, πέρασα φανταστικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στον Θεό, είναι ευλογημένος και για μένα μία ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης θα είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, η Αναστασία μοιράστηκε και ένα περιστατικό από την πίστα που τη δυσκόλεψε, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που συνοδεύουν το επάγγελμα ενός τραγουδιστή. «Θα σας πω ένα πρόσφατο περιστατικό που μου συνέβη, όταν τραγουδούσα πάνω στην πίστα, ανέβηκε ένα αγόρι και πήγε τρεις φορές να με φιλήσει στο στόμα. Δεν γελούσα. Μου κόπηκαν τα πόδια. Ενήλικας ήταν. Stalker έχουμε πάρα πολλούς, αλλά για να έχεις επιλέξει μία δουλειά η οποία έχει φώτα, εντάξει, δεν πειράζει», είπε κλείνοντας.
Τα μηνύματα από την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Το παρασκήνιο της προσέγγισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πώς μία μητέρα στο Τέξας «έσωσε» τον 6χρονο γιο της που σταμάτησε να περπατά, να μιλά και να αναπνέει μόνος του
Champions League: Απίθανη πρεμιέρα με θέαμα και ανατροπές - Δείτε τα 23 γκολ της βραδιάς
