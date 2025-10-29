Άννα Κουτσαφτίκη: Η παρουσίαση είναι κάτι που μου αρέσει, θα μπορούσα να σκεφτώ τον εαυτό μου σε κάτι τέτοιο
Κάποιες συνεντεύξεις ή κάποιο παιχνίδι, νομίζω θα μου άρεσε πάρα πολύ, πρόσθεσε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Για το ενδεχόμενο να δοκιμάσει έναν διαφορετικό ρόλο από αυτόν της ηθοποιού μίλησε η Άννα Κουτσαφτίκη, παραδεχόμενη πως θα έβλεπε τον εαυτό της σε αυτόν της παρουσιάστριας. Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του «Breakfast@Star» και αναφέρθηκε στην εκπομπή «Μαμά-δες», όπου και δοκίμασε τις δυνάμεις της στην παρουσίαση. Όπως είπε, η εμπειρία αυτή δεν την τρόμαξε, αλλά αντίθετα της άνοιξε νέους ορίζοντες.

«Δεν με τρόμαξε. Η παρουσίαση είναι κάτι που μου αρέσει. Θα μπορούσα να σκεφτώ τον εαυτό μου σε κάτι τέτοιο. Κάποιες συνεντεύξεις ή κάποιο παιχνίδι, νομίζω θα μου άρεσε πάρα πολύ», δήλωσε.

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα για την επιστροφή της σειράς «VIΠ – Καλά γεράματα» έχουν ολοκληρωθεί, ωστόσο η μετάδοση των επόμενων επεισοδίων εξαρτάται αποκλειστικά από το κανάλι. «Εμείς έχουμε ολοκληρώσει τα γυρίσματα της σειράς και κάποια στιγμή θα προβληθούν τα υπόλοιπα επεισόδια από το κανάλι. Αυτό είναι του καναλιού απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για το ενδεχόμενο να γίνει remake της επιτυχημένης σειράς «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα», στην οποία πρωταγωνιστούσε επί σειρά ετών, η ηθοποιός ξεκαθάρισε: «Δεν το ξέρω αυτό. Είναι πολύ πρόσφατο το δικό μας, είναι πολύ νωπό. Προς το παρόν δεν προσανατολιζόμαστε σε κάτι τέτοιο».

