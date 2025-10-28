Η Τίνα Νόουλς αποκάλυψε ότι οι κόρες της, Μπιγιονσέ και Σολάνζ της τραγούδησαν πριν υποβληθεί σε επέμβαση για τον καρκίνο

Σολάνζ αποκάλυψε η



Μπιγιονσέ καιαποκάλυψε η Τίνα Νόουλς , αναφέροντας πως της τραγούδησαν λίγο πριν υποβληθεί σε επέμβαση για τον καρκίνο.

των δύο τραγουδιστριών διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο και στα τέλη του περασμένου έτους χειρουργήθηκε.

η οικογένειά της στάθηκε στο πλευρό της, από τη στιγμή που οι γιατροί εντόπισαν τον όγκο στο αριστερό της στήθος τον Ιούλιο του 2023.

Μια συγκινητική στιγμή που έζησε με τις κόρες της,Η μητέραΜιλώντας στο περιοδικό «PEOPLE», τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, η Τίνα Νόουλς αναφέρθηκε στην εμπειρία της με τον καρκίνο — ένα θέμα που έχει ήδη περιγράψει και στα απομνημονεύματά της με τίτλο «Matriarch». Όπως έχει αναφέρειΣτις νέες της δηλώσεις, η μητέρα της Μπιγιονσέ μοιράστηκε την έκπληξη που της επεφύλασσαν οι κόρες της πριν από την εγχείρηση. «Ακριβώς τη στιγμή πριν με μεταφέρουν στο χειρουργείο, τα κορίτσια μου τραγούδησαν ένα γκόσπελ τραγούδι, το “Walk With Me”, το οποίο λατρεύω», δήλωσε η Νόουλς.Η ίδια πρόσθεσε πως η Μπιγιονσέ και η Σολάνζ την έκαναν να γελάσει μέσα από χιουμοριστικές συζητήσεις. «Μπήκα στο χειρουργείο γελώντας και νιώθοντας ευλογημένη — σαν να ήξερα ότι όλα θα πάνε καλά. Και έτσι έγινε. Αυτό με γεμίζει συγκίνηση» εξομολογήθηκε.Η Τίνα Νόουλς είχε μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια για την προσωπική της μάχη με τον καρκίνο του μαστού τον περασμένο Απρίλιο, στο ίδιο μέσο. «Είναι σημαντικό να μην αμελούμε τη μαστογραφία», είχε δηλώσει τότε η συγγραφέας και μητέρα της διάσημης τραγουδίστριας.Η ίδια παραδέχτηκε ότι «δυσκολεύτηκε» να αποφασίσει αν θα συμπεριλάβει την ιστορία της στο βιβλίο της, «επειδή προφυλάσσει την ιδιωτική της ζωή». Όπως εξήγησε: «Αποφάσισα όμως να τη μοιραστώ, γιατί πιστεύω ότι περιέχει σημαντικά μαθήματα για άλλες γυναίκες. Κάποιες φορές, εμείς οι γυναίκες δίνουμε τόσο από τις υποχρεώσεις μας που παραμελούμε τον εαυτό μας. Πρέπει να κάνετε τις εξετάσεις σας. Αν δεν είχα κάνει τη δική μου εγκαίρως, τρέμω στη σκέψη του τι θα μπορούσε να μου είχε συμβεί».Όπως αποκάλυψε, είχε παραλείψει να κάνει την προγραμματισμένη μαστογραφία της: «Είχα ξεχάσει ότι δεν είχα κάνει την εξέταση δύο χρόνια νωρίτερα, επειδή ήρθε ο κορονοϊός και μου ακύρωσαν το ραντεβού, λέγοντάς μου πως θα με καλέσουν όταν ξεκινήσουν ξανά τα τεστ. Νόμιζα πως το είχα ήδη κάνει. Δεν πρέπει να το αμελείτε ποτέ αυτό».Στο βιβλίο «Matriarch», η Νόουλς περιγράφει και τις αντιδράσεις των κορών της όταν έμαθαν για τη διάγνωσή της. Η Μπιγιονσέ, όπως γράφει, «το δέχτηκε ψύχραιμα, ήταν θετική». Όσο για τη Σολάνζ, της είπε: «Μαμά, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί».Η Τίνα Νόουλς είναι αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας. Υπήρξε παντρεμένη με τον Μάθιου Νόουλς, μάνατζερ και παραγωγό, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες: τη Μπιγιονσέ και τη Σολάνζ Νόουλς. Ο Μάθιου Νόουλς ήταν για χρόνια μάνατζερ της Μπιγιονσέ και του συγκροτήματος Destiny’s Child, ενώ η Τίνα Νόουλς σχεδίαζε τα κοστούμια τους και αργότερα δημιούργησε τη δική της σειρά ρούχων, House of Deréon. Το ζευγάρι χώρισε το 2011, έπειτα από 31 χρόνια γάμου.: Getty Images/ Ideal Image