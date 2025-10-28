Η Jessie J αποκάλυψε ότι αναβλήθηκε η δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού: Είμαι απογοητευμένη
Η Jessie J αποκάλυψε ότι αναβλήθηκε η δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού: Είμαι απογοητευμένη
Μια εβδομάδα πριν το χειρουργείο πήγα στον γιατρό μου, συζητήσαμε τη διαδικασία και φάνηκε λίγο πιο περίπλοκη απ’ ό,τι περίμενε, δήλωσε η τραγουδίστρια
Την αναβολή της δεύτερης επέμβασης για τον καρκίνο του μαστού στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί, αποκάλυψε η Jessie J, δηλώνοντας απογοητευμένη με τις εξελίξεις.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο Instagram ότι η αναβολή ήρθε λίγο αφότου ακύρωσε την περιοδεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες για να προχωρήσει στην επέμβαση.
Σε βίντεο που ανάρτησε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, δήλωσε αρχικά: «Μερικοί από εσάς ίσως το γνωρίζετε, άλλοι ίσως όχι. Ήταν προγραμματισμένο να κάνω μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση στο στήθος πριν από δύο εβδομάδες. Μια εβδομάδα πριν το χειρουργείο πήγα στον γιατρό μου, συζητήσαμε τη διαδικασία και φάνηκε λίγο πιο περίπλοκη απ’ ό,τι περίμενε. Με παρέπεμψε σε έναν άλλον χειρούργο, με τον οποίο συναντήθηκα, και μου είπε: “Νομίζω ότι αυτό μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα”».
Η Jessie J συνέχισε λέγοντας: «Είχα ήδη ακυρώσει την περιοδεία μου, οπότε φυσικά ήμουν απογοητευμένη. Όμως είναι κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω, και δύο γιατροί είχαν δύο διαφορετικές απόψεις».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι προσπαθεί να διαχειριστεί όσα βιώνει φέτος με ψυχραιμία και θετική στάση. Ανέφερε ακόμη ότι, παρά την καθυστέρηση, μπορεί πλέον να επαναπρογραμματίσει τις συναυλίες της σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά από τον ερχόμενο Ιανουάριο. Όπως είπε αστειευόμενη, «παρά το γεγονός ότι το στήθος μου είναι λίγο... ανομοιόμορφο».
Η Jessie J είχε αποκαλύψει τον Ιούνιο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, επιλέγοντας να μοιραστεί την εμπειρία της δημόσια. Λίγο μετά την ανακοίνωσή της, υποβλήθηκε σε επέμβαση και ανέφερε ότι ο καρκίνος είχε πλέον «εξαφανιστεί».
Πριν από περίπου έναν μήνα, επέστρεψε συγκινημένη στη σκηνή μετά την περιπέτειά της, δίνοντας το «παρών» στο φεστιβάλ BBC Radio 2 In the Park στην Αγγλία, όπου την παρακολούθησε για πρώτη φορά ο δίχρονος γιος της, Σκάι Σαφίρ, τον οποίο έχει με τον σύντροφό της, Τσάναν Σαφίρ Κόλμαν.
Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Jessie J μοιράστηκε με το κοινό: «Μερικοί από εσάς ίσως το γνωρίζετε, άλλοι ίσως όχι, αλλά έκανα χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του μαστού πριν από 11 εβδομάδες. Στην τελευταία μου συναυλία δεν είχα ιδέα τι θα συμβεί. Είμαι ακόμη στη φάση ανάρρωσης, αλλά σίγουρα δεν είμαι έτοιμη για χορούς». Συνέχισε χαριτολογώντας: «Δηλαδή, είμαι, αλλά οι γιατροί μου λένε “ηρέμησε λίγο”».
Η Jessie J κατέληξε λέγοντας πως ήταν «απίστευτα ευγνώμων» που βρέθηκε ξανά στη σκηνή. «Νιώθω σαν μικρό παιδί που συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπά» είχε δηλώσει.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο Instagram ότι η αναβολή ήρθε λίγο αφότου ακύρωσε την περιοδεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες για να προχωρήσει στην επέμβαση.
Σε βίντεο που ανάρτησε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, δήλωσε αρχικά: «Μερικοί από εσάς ίσως το γνωρίζετε, άλλοι ίσως όχι. Ήταν προγραμματισμένο να κάνω μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση στο στήθος πριν από δύο εβδομάδες. Μια εβδομάδα πριν το χειρουργείο πήγα στον γιατρό μου, συζητήσαμε τη διαδικασία και φάνηκε λίγο πιο περίπλοκη απ’ ό,τι περίμενε. Με παρέπεμψε σε έναν άλλον χειρούργο, με τον οποίο συναντήθηκα, και μου είπε: “Νομίζω ότι αυτό μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα”».
Η Jessie J συνέχισε λέγοντας: «Είχα ήδη ακυρώσει την περιοδεία μου, οπότε φυσικά ήμουν απογοητευμένη. Όμως είναι κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω, και δύο γιατροί είχαν δύο διαφορετικές απόψεις».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι προσπαθεί να διαχειριστεί όσα βιώνει φέτος με ψυχραιμία και θετική στάση. Ανέφερε ακόμη ότι, παρά την καθυστέρηση, μπορεί πλέον να επαναπρογραμματίσει τις συναυλίες της σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά από τον ερχόμενο Ιανουάριο. Όπως είπε αστειευόμενη, «παρά το γεγονός ότι το στήθος μου είναι λίγο... ανομοιόμορφο».
Η Jessie J είχε αποκαλύψει τον Ιούνιο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, επιλέγοντας να μοιραστεί την εμπειρία της δημόσια. Λίγο μετά την ανακοίνωσή της, υποβλήθηκε σε επέμβαση και ανέφερε ότι ο καρκίνος είχε πλέον «εξαφανιστεί».
Η διάγνωση με καρκίνο του μαστού και η πρώτη εμφάνιση στη σκηνή μετά την επέμβαση
Πριν από περίπου έναν μήνα, επέστρεψε συγκινημένη στη σκηνή μετά την περιπέτειά της, δίνοντας το «παρών» στο φεστιβάλ BBC Radio 2 In the Park στην Αγγλία, όπου την παρακολούθησε για πρώτη φορά ο δίχρονος γιος της, Σκάι Σαφίρ, τον οποίο έχει με τον σύντροφό της, Τσάναν Σαφίρ Κόλμαν.
Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Jessie J μοιράστηκε με το κοινό: «Μερικοί από εσάς ίσως το γνωρίζετε, άλλοι ίσως όχι, αλλά έκανα χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του μαστού πριν από 11 εβδομάδες. Στην τελευταία μου συναυλία δεν είχα ιδέα τι θα συμβεί. Είμαι ακόμη στη φάση ανάρρωσης, αλλά σίγουρα δεν είμαι έτοιμη για χορούς». Συνέχισε χαριτολογώντας: «Δηλαδή, είμαι, αλλά οι γιατροί μου λένε “ηρέμησε λίγο”».
Η Jessie J κατέληξε λέγοντας πως ήταν «απίστευτα ευγνώμων» που βρέθηκε ξανά στη σκηνή. «Νιώθω σαν μικρό παιδί που συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπά» είχε δηλώσει.
Ειδήσεις σήμερα
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
40 ταινίες για το έπος του ‘40: Από το «ξυπόλυτο τάγμα» μέχρι τον Βέγγο
Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
40 ταινίες για το έπος του ‘40: Από το «ξυπόλυτο τάγμα» μέχρι τον Βέγγο
Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα