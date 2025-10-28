Η Jessie J αποκάλυψε ότι αναβλήθηκε η δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού: Είμαι απογοητευμένη

Μια εβδομάδα πριν το χειρουργείο πήγα στον γιατρό μου, συζητήσαμε τη διαδικασία και φάνηκε λίγο πιο περίπλοκη απ’ ό,τι περίμενε, δήλωσε η τραγουδίστρια