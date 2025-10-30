Λάρα Κοσίμα, η κοντέσα που έγινε η τελευταία μούσα του Αρμάνι
Η κοντέσα που από influencer έγινε το αγαπημένο μοντέλο του Ιταλού σχεδιαστή ποζάρει για εμβληματικούς οίκους και περιοδικά και ξεκινά το δικό της fashion brand
Aπόγονος γερμανικής πριγκιπικής οικογένειας από τη μεριά του πατέρα της, όταν πριν από δύο χρόνια άνοιξε τον Χορό των Ντεμπιτάντ στο Παρίσι, είχε ήδη τη φήμη μιας σούπερ επιδραστικής influencer που ξέρει να απολαμβάνει και να αναδεικνύει τις καλύτερες πτυχές της μόδας. Οι παρευρισκόμενοι διέκριναν ένα φυσικό ταλέντο που θα πρωταγωνιστήσει στον χώρο. Προέβλεψαν σωστά αφού η Λάρα Κοσίμα Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ, όπως είναι ολόκληρο το όνομά της, είχε όλα τα χαρίσματα που θα την έκαναν περιζήτητη.
Γεννημένη στις 17 Μαΐου του 2003 στη Φλόριντα από γονείς Γερμανούς, ήρθε πολύ νωρίς σε επαφή με τον χώρο του θεάματος. Ο πατέρας της, κόμης Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ, είναι καταξιωμένος σκηνοθέτης, βραβευμένος με Οσκαρ για την ταινία του «Οι ζωές των άλλων» (2006), ενώ η μητέρα της Κριστιάνε Ασενφελντ είναι διακεκριμένη δικηγόρος. Η Λάρα Κοσίμα θυμάται ότι πέρασε τα παιδικά της χρόνια παρέα με τους αστέρες της μεγάλης οθόνης. «Μεγαλώσαμε σε κινηματογραφικά πλατό σε όλο τον κόσμο», αναφέρει.
«Ηταν μια τεράστια παιδική χαρά για εμένα και τα αδέλφια μου, τον Λίο (σ.σ.: 20 ετών σήμερα) και τον Αλέξι (σ.σ.: 18 ετών). Συχνά βρισκόμασταν στη μέση του πουθενά και το τροχόσπιτο του πατέρα μας ήταν παρκαρισμένο δίπλα σε αυτό των ηθοποιών. Τρέχαμε πέρα δώθε ανάμεσά τους. Στην αρχή ήταν κάτι το συναρπαστικό για εμάς να γνωρίζουμε τους διάσημους ηθοποιούς από κοντά. Αλλά μετά γίνονταν οι καλύτεροί μας φίλοι». Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον Τζόνι Ντεπ και την Αντζελίνα Τζολί, που το 2010 συμπρωταγωνιστούσαν στην ταινία «The Tourist», την οποία σκηνοθετούσε ο πατέρας της. «Ζήσαμε μαζί τους στη Βενετία και τους γνωρίσαμε πολύ καλά.
Είχε πλάκα να συναναστρέφεσαι καθημερινά με ηθοποιούς που απασχολούσαν εκείνη την εποχή όλο τον πλανήτη», θυμάται. Αναφέρεται χαμογελώντας και στις συναντήσεις της με τον πρωταγωνιστή της ταινίας «Μη χαμηλώνεις το βλέμμα», που επίσης υπέγραψε ο πατέρας της το 2018: «Ο Τομ Σίλινγκ ήταν τόσο αστείος και η σύζυγός του, η Ανι Μόζμπαχ, ήταν πολύ γλυκιά. Συχνά τρώγαμε μαζί μεσημεριανό. Ηταν πολύ κουλ από μέρους τους να περνούν καλά με εμάς, τα “ενοχλητικά” παιδιά».
Παρότι η κοντέσα Λάρα μεγάλωσε μες στη βιομηχανία του θεάματος, επέλεξε να ασχοληθεί με τη μόδα για την οποία είχε εκδηλώσει την αγάπη της από παιδί. Τελειώνοντας το σχολείο ξεκινά σπουδές σχεδίου μόδας στο φημισμένο Parsons School of Design στη Νέα Υόρκη. Και -ίσως όπως αρμόζει σε ένα επιδέξιο κορίτσι με τίτλο ευγενείας- ο χώρος όχι μόνο τη καλοδέχτηκε, αλλά και της έστρωσε το κόκκινο χαλί: η νεαρή ασκούμενη έγινε δεκτή στο τμήμα Υψηλής Ραπτικής του Dior στο Παρίσι για την πρακτική της εξάσκηση. «Δούλευα 10 ώρες την ημέρα, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό, κεντώντας και ράβοντας μέχρι να ματώσουν τα δάχτυλά μου.
Φτιάχναμε υπέροχα ρούχα, ονειρικά. Ηταν σκληρή δουλειά, αλλά έμαθα πολλά». Παράλληλα, «μου φαινόταν αδιανόητο ότι από τη μια ήμουν βοηθός σε ορισμένα projects του Dior και από την άλλη με προσκαλούσαν στο front row σε μεγάλα σόου όπου άλλα κορίτσια με τα οποία δουλεύαμε μαζί δεν είχαν καν πρόσβαση. Είναι αλήθεια ότι ένα όνομα και μια καταγωγή μπορούν να ανοίξουν πόρτες. Ομως από εσένα εξαρτάται πού ακριβώς θα φτάσεις από εκεί και πέρα».
Φοιτήτρια ακόμη, η ξανθιά λεπτεπίλεπτη 22χρονη σήμερα αρχίζει να δραστηριοποιείται στα social media με αναρτήσεις-μαθήματα εκλεπτυσμένου γούστου και αυθεντικής κομψότητας μέσα από τη ζωή της. Τα views σε Instagram και ΤikTok μετριούνται σε εκατοντάδες χιλιάδες και οι Αμερικανίδες που την παρακολουθούν μυούνται στην υψηλή ραπτική και την upper class ζωή της Ευρώπης. Τον Νοέμβριο του 2023 η Λάρα κάνει θεαματική είσοδο στα αριστοκρατικά σαλόνια ανοίγοντας μαζί με τον πατέρα της τον Le Bal des Débutantes στο Παρίσι.
Επιλέγει να εμφανιστεί με ένα φαντασμαγορικό φόρεμα Jean Paul Gaultier και τη διαμαντένια τιάρα Couteulx και όλοι μιλούν για εκείνη. Μόλις δύο χρόνια μετά, ο μύθος Τζόρτζιο Αρμάνι την επιλέγει για να περπατήσει στην επίδειξη «Lumières» του Giorgio Armani Privé, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι. Ο Ιταλός σχεδιαστής αποκτά ιδιαίτερη σχέση μαζί της, γι’ αυτό και την επιλέγει για την Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο.Η Κοσίμα αναφέρεται στον αείμνηστο μόδιστρο ως έναν από τους δημιουργούς που θαυμάζει περισσότερο και του οποίου το έργο είχε μελετήσει εντατικά όσο σπούδαζε στο Parsons.
Με την είδηση του θανάτου του, στις 4 Σεπτεμβρίου, η αγαπημένη του «μαθήτρια» δεν δίστασε να ανεβάσει μια κοινή φωτογραφία τους γράφοντας: «Με εμπνεύσατε, με εμπιστευτήκατε, μου δώσατε την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ για όλα. Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ!».
Η ζωή αποδεικνύεται ένα ενδιαφέρον παιχνίδι γεμάτο προκλήσεις για τη νεαρή γόνο. Μέχρι πρότινος το περιζήτητο μοντέλο ήταν εγκατεστημένο σε ένα υπερπολυτελές διαμέρισμα σε στυλ Μαρίας Αντουανέτας στο Παρίσι και συμμετείχε είτε από την πασαρέλα ως πρωταγωνίστρια είτε ως τιμώμενο πρόσωπο στην πρώτη σειρά σε όλα τα μεγάλα σόου που φιλοξενούσε η Πόλη του Φωτός. Τώρα μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε Παρίσι, Μιλάνο, Νέα Υόρκη και Λος Αντζελες και βάζει τα θεμέλια του μέλλοντός της στο δικό της fashion brand που πρόκειται να λανσάρει σύντομα στη διεθνή αγορά. «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι γεμάτο τέχνη.
Η μουσική, ο κινηματογράφος, όλες οι τέχνες και ο πολιτισμός ήταν συνυφασμένα με την καθημερινότητά μας. Και τα τρία παιδιά επηρεαστήκαμε. Την εποχή που οι συνομήλικοί μας περνούσαν τον χρόνο τους παίζοντας, εμείς βλέπαμε τις σημαντικότερες ταινίες προτού καν βγουν στο σινεμά. Τώρα, θέλησα να φτιάξω το δικό μου brand για να εκφραστώ και να κάνω τις δικές μου προτάσεις στον χώρο της μόδας».
Παρόλο που απολαμβάνει την επιτυχία και τις συνεργασίες με φημισμένους οίκους και κορυφαία περιοδικά, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ασχοληθεί και με τον χώρο του θεάματος αργότερα. «Στο ξεκίνημά μου νόμιζα ότι ήθελα να εκφράσω τη δημιουργικότητά μου μόνο μέσω της μόδας. Τώρα βλέπω τον εαυτό μου και στον κινηματογράφο. Θέλω να γράφω, να σκηνοθετώ και, ελπίζω, να παίζω - αλλά μόνο στις δικές μου ταινίες.
Το όνειρό μου είναι να ακολουθήσω μια μέρα τα βήματα του πατέρα μου», λέει για τον σκηνοθέτη Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ. Κάποια στιγμή μάλιστα, όταν είχε ερωτηθεί αν θα ήθελε να συνεργαστεί με τον πατέρα της, είχε ομολογήσει αφοπλιστικά: «Το έχω ήδη κάνει. Εχουμε γράψει το σενάριο μιας ταινίας. Συζητάμε συχνά για τα κινηματογραφικά έργα του και τις σκηνές. Παρατήρησε μάλιστα ότι συνεργαζόμαστε καλά. Ελπίζω να διασκευάσει το σενάριό μας για μια επόμενη ταινία στο μέλλον. Ο χώρος του θεάματος με ενδιαφέρει όσο και η μόδα».
Εως τη μέρα που θα δούμε το όνομά της στη μεγάλη οθόνη, λοιπόν, η Λάρα Κοσίμα θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στις πασαρέλες του κόσμου έχοντας πάντα στη φαρέτρα της ασυναγώνιστο άσο την αγάπη που της έτρεφε ο Τζόρτζιο Αρμάνι και σηματοδοτώντας μια μεγάλη καριέρα στο μόντελινγκ. Αλλωστε και οι συνεχιστές του εμβληματικού οίκου τής έχουν ήδη εκφράσει την εκτίμησή τους. Φαίνεται πως η νεαρή κοντέσα, που εκτός επαγγελματικού χώρου είναι ένα κορίτσι χαμηλών τόνων, μπήκε στον λαμπερό κόσμο της μόδας και του θεάματος για να μείνει.
