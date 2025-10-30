Λάρα Κοσίμα, η κοντέσα που έγινε η τελευταία μούσα του Αρμάνι Η κοντέσα που από influencer έγινε το αγαπημένο μοντέλο του Ιταλού σχεδιαστή ποζάρει για εμβληματικούς οίκους και περιοδικά και ξεκινά το δικό της fashion brand

Γράφει η Μαρία Λεμονιά 30.10.2025, 08:15