Ο Μπιλ Γκέιτς έκανε απρόσμενη εμφάνιση σε εμβληματική ινδική τηλεοπτική σειρά και έγινε viral - Δείτε βίντεο

Ο δισεκατομμυριούχος και φιλάνθρωπος εμφανίστηκε σε σειρά με μεγάλη τηλεθέαση δίπλα στην ηθοποιό και πρώην υπουργό Σμίτι Ιράνι για να μιλήσει για τη μητρική και παιδική υγεία