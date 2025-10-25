Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Ο Μπιλ Γκέιτς έκανε απρόσμενη εμφάνιση σε εμβληματική ινδική τηλεοπτική σειρά και έγινε viral - Δείτε βίντεο
Ο Μπιλ Γκέιτς έκανε απρόσμενη εμφάνιση σε εμβληματική ινδική τηλεοπτική σειρά και έγινε viral - Δείτε βίντεο
Ο δισεκατομμυριούχος και φιλάνθρωπος εμφανίστηκε σε σειρά με μεγάλη τηλεθέαση δίπλα στην ηθοποιό και πρώην υπουργό Σμίτι Ιράνι για να μιλήσει για τη μητρική και παιδική υγεία
Μια απρόσμενη τηλεοπτική συνάντηση προκάλεσε αίσθηση στην Ινδία: ο Μπιλ Γκέιτς έκανε cameo στο εμβληματικό δραματικό σίριαλ «Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi» (Επειδή η πεθερά ήταν κάποτε και νύφη), συνομιλώντας με τη Σμίτι Ιράνι—σταρ της σειράς και πρώην υπουργό—για ζητήματα μητρικής και παιδικής υγείας.
Η εμφάνισή του, σε επεισόδιο που μεταδόθηκε την Πέμπτη, εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία του Ιδρύματος Γκέιτς, το οποίο συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τις τοπικές αρχές για τη μείωση της βρεφικής και μητρικής θνησιμότητας.
Παρότι τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν σημαντικές βελτιώσεις στους δείκτες υγείας, οι προκλήσεις παραμένουν σε μια κοινωνία με ισχυρά πατριαρχικά πρότυπα. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η στοχευμένη επικοινωνία είναι κρίσιμη για την αλλαγή τις κοινωνικές νόρμες και την ενίσχυση της φροντίδας προς κορίτσια και μητέρες. Η εν λόγω σειρά με τεράστια αναγνωρισιμότητα από το 2000 έως το 2008 και επιστροφή στις οθόνες φέτος, προσφέρει ένα ανεπανάληπτο βήμα για να φτάσει το μήνυμα σε μαζικό κοινό.
Στο τετράλεπτο segment, ο Γκέιτς καλεί τη «Τούλσι» της Σμίτι Ιράνι σε βιντεοκλήση, χαιρετώντας την στα χίντι: «Namaste, Tulsi-ji» και ρωτώντας αν το είπε σωστά. «Ναι, απολύτως τέλειο», απαντά εκείνη χαμογελώντας.
Δείτε βίντεο από την απρόσμενη εμφάνιση:
Η σκηνή έρχεται αφότου η Τούλσι εμφανίζεται σε βίντεο «godh-bharai» (παραδοσιακό baby shower) δίνοντας συμβουλές υγείας σε εγκυμονούσα. Εξηγεί το νόημα του εθίμου και συνοψίζει το μήνυμα: «Συγκεντρωνόμαστε για να ευχηθούμε υγεία σε μια νέα μέλλουσα μητέρα. Τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι να προσέχουν οι γυναίκες την υγεία, τη διατροφή τους, να ακολουθούν τις οδηγίες των γιατρών και να πηγαίνουν στο νοσοκομείο για τον τοκετό». Οι δύο καταλήγουν στο κοινό συμπέρασμα ότι «όταν οι μητέρες είναι υγιείς, τα παιδιά προοδεύουν και ο κόσμος μπορεί να σημειώσει σημαντική πρόοδο».
Η παραγωγός εταιρεία JioStar Entertainment ανέφερε ότι αξιοποιεί τη μυθοπλασία για να αναδείξει ζητήματα κοινωνικής σημασίας: «Η αφήγηση μπορεί να κάνει περισσότερα από το να ψυχαγωγήσει—μπορεί να ενημερώσει, να εμπνεύσει και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση», σημείωσε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι ο Γκέιτς θα εμφανιστεί συνολικά σε τρία επεισόδια.
Το cameo του Γκέιτς έφερε το σίριαλ πάλι στο προσκήνιο: το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο, με χιλιάδες σχόλια που εξέφραζαν έκπληξη αλλά και ευαρέσκεια για τη «διασταύρωση» pop culture και δημόσιας υγείας. Από την πλευρά των υπευθύνων, ο στόχος είναι σαφής: όσο «τρέχουν» οι δείκτες υγείας, να «τρέχει» και το μήνυμα—εκεί όπου πραγματικά ζει και αναπνέει το κοινό.
Η εμφάνισή του, σε επεισόδιο που μεταδόθηκε την Πέμπτη, εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία του Ιδρύματος Γκέιτς, το οποίο συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τις τοπικές αρχές για τη μείωση της βρεφικής και μητρικής θνησιμότητας.
Παρότι τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν σημαντικές βελτιώσεις στους δείκτες υγείας, οι προκλήσεις παραμένουν σε μια κοινωνία με ισχυρά πατριαρχικά πρότυπα. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η στοχευμένη επικοινωνία είναι κρίσιμη για την αλλαγή τις κοινωνικές νόρμες και την ενίσχυση της φροντίδας προς κορίτσια και μητέρες. Η εν λόγω σειρά με τεράστια αναγνωρισιμότητα από το 2000 έως το 2008 και επιστροφή στις οθόνες φέτος, προσφέρει ένα ανεπανάληπτο βήμα για να φτάσει το μήνυμα σε μαζικό κοινό.
Στο τετράλεπτο segment, ο Γκέιτς καλεί τη «Τούλσι» της Σμίτι Ιράνι σε βιντεοκλήση, χαιρετώντας την στα χίντι: «Namaste, Tulsi-ji» και ρωτώντας αν το είπε σωστά. «Ναι, απολύτως τέλειο», απαντά εκείνη χαμογελώντας.
Δείτε βίντεο από την απρόσμενη εμφάνιση:
Η σκηνή έρχεται αφότου η Τούλσι εμφανίζεται σε βίντεο «godh-bharai» (παραδοσιακό baby shower) δίνοντας συμβουλές υγείας σε εγκυμονούσα. Εξηγεί το νόημα του εθίμου και συνοψίζει το μήνυμα: «Συγκεντρωνόμαστε για να ευχηθούμε υγεία σε μια νέα μέλλουσα μητέρα. Τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι να προσέχουν οι γυναίκες την υγεία, τη διατροφή τους, να ακολουθούν τις οδηγίες των γιατρών και να πηγαίνουν στο νοσοκομείο για τον τοκετό». Οι δύο καταλήγουν στο κοινό συμπέρασμα ότι «όταν οι μητέρες είναι υγιείς, τα παιδιά προοδεύουν και ο κόσμος μπορεί να σημειώσει σημαντική πρόοδο».
Η παραγωγός εταιρεία JioStar Entertainment ανέφερε ότι αξιοποιεί τη μυθοπλασία για να αναδείξει ζητήματα κοινωνικής σημασίας: «Η αφήγηση μπορεί να κάνει περισσότερα από το να ψυχαγωγήσει—μπορεί να ενημερώσει, να εμπνεύσει και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση», σημείωσε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι ο Γκέιτς θα εμφανιστεί συνολικά σε τρία επεισόδια.
Το cameo του Γκέιτς έφερε το σίριαλ πάλι στο προσκήνιο: το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο, με χιλιάδες σχόλια που εξέφραζαν έκπληξη αλλά και ευαρέσκεια για τη «διασταύρωση» pop culture και δημόσιας υγείας. Από την πλευρά των υπευθύνων, ο στόχος είναι σαφής: όσο «τρέχουν» οι δείκτες υγείας, να «τρέχει» και το μήνυμα—εκεί όπου πραγματικά ζει και αναπνέει το κοινό.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα τον Διονύση Σαββόπουλο - Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
«Καλώς ήρθατε στο Hotel Hamas»: 150 επικίνδυνοι τρομοκράτες που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ μένουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Κάιρο
Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα τον Διονύση Σαββόπουλο - Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
«Καλώς ήρθατε στο Hotel Hamas»: 150 επικίνδυνοι τρομοκράτες που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ μένουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Κάιρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα