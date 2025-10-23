Η Νίκι Γκλέιζερ πρωταγωνιστεί και υπογράφει το σενάριο της νέας κωμωδίας του Τζαντ Άπαταου
Η Νίκι Γκλέιζερ πρωταγωνιστεί και υπογράφει το σενάριο της νέας κωμωδίας του Τζαντ Άπαταου
Έχει συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη στην ταινία Trainwreck, το 2015
Με τη Νίκι Γκλέιζερ συνεργάζεται ξανά ο Τζαντ Άπαταου, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της αμερικανικής κωμωδίας για μια νέα, τολμηρή ρομαντική κομεντί για λογαριασμό της Universal Pictures. Η επιτυχημένη stand-up κωμικός, που φέτος ξεχώρισε ως παρουσιάστρια των Χρυσών Σφαιρών, θα είναι όχι μόνο η πρωταγωνίστρια αλλά και συν-σεναριογράφος, υπογράφοντας το σενάριο μαζί με τον Σον Ο’Κόνορ. Παράλληλα, θα έχει και ρόλο παραγωγού.
Η Νίκι Γκλέιζερ έχει συνεργαστεί ξανά με τον Τζαντ Άπαταου στην ταινία Trainwreck (2015), η οποία απέσπασε 250 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και αποτέλεσε το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Έιμι Σούμερ.
Παράλληλα με τη νέα κομεντί, η Νίκι Γκλέιζερ εργάζεται πάνω στην ταινία MASH για την Paramount Pictures. Η ταινία, εμπνευσμένη από το κλασικό παιδικό παιχνίδι, παρακολουθεί μια γυναίκα που βλέπει το αγαπημένο της παιχνίδι να «ζωντανεύει» και να μετατρέπεται σε μια απροσδόκητη περιπέτεια αυτογνωσίας, όπου συνειδητοποιεί ότι η «τέλεια ζωή» ίσως δεν είναι αυτή που φανταζόταν.
Η πολυάσχολη κωμικός ετοιμάζεται επίσης να μαγνητοσκοπήσει το νέο της ωριαίο stand-up πρόγραμμα στο ιστορικό θέατρο Fabulous Fox στη γενέτειρά της, το Σεντ Λούις του Μισούρι, στις 24 και 25 Οκτωβρίου. Το sold-out σόου, μέρος της περιοδείας της Alive and Unwell, θα προβληθεί αποκλειστικά στο Hulu μέσα στο 2026, σύμφωνα με το Deadline.
Nikki Glaser to Star in, Write 'Edgy Romantic Comedy' From Universal, Judd Apatow https://t.co/mfig7J9cOQ— Variety (@Variety) October 22, 2025
