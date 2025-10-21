Δέσποινα Βανδή: «Θα έρθουν να μας σώσουν», έλεγε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους πριν επιβιβαστεί στο περιπολικό
Δέσποινα Βανδή: «Θα έρθουν να μας σώσουν», έλεγε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους πριν επιβιβαστεί στο περιπολικό
Η τραγουδίστρια είχε μεταφερθεί με όχημα της Αστυνομίας, όταν έσκασε το λάστιχο του IX στο οποίο επέβαινε
Ένα νέο βίντεο με όσα έλεγε η Δέσποινα Βανδή στους διαδικτυακούς της ακόλουθους λίγο πριν επιβιβαστεί σε περιπολικό της Αστυνομίας κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.
Μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, προβλήθηκε ένα κλιπ που δείχνει την τραγουδίστρια να μεταφέρεται με όχημα της Αστυνομίας, αφού έσκασε το λάστιχο του ΙΧ στο οποίο επέβαινε.
Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Συγκεκριμένα, η Δέσποινα κατευθυνόταν με αυτοκίνητο της παραγωγής προς τη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία της, όταν έσκασε το λάστιχο. Η μεταφορά της στο ξενοδοχείο, όπου θα διέμενε, έγινε τελικά με περιπολικό.
Στο νέο βίντεο που κυκλοφόρησε, η Δέσποινα Βανδή φαίνεται να απευθύνεται στους διαδικτυακούς της ακόλουθους λέγοντας: «Περιπέτεια, καθ’ οδόν για Σίβηρη πάθαμε λάστιχο. Εσύ γιατί κοκκάλωσες έτσι; Θα έρθουν να μας σώσουν».
Το βίντεο με τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό της Αστυνομίας
