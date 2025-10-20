Κιάνου Ριβς για Τζιν Χάκμαν: Ήταν ο ήρωάς μου, ήταν πραγματικός κύριος
Ήταν γενναιόδωρος και είχαμε καλή χημεία, είπε για τον θρυλικό ηθοποιό θυμούμενος τη συνεργασία τους στην ταινία «The Replacements»
Τη συνεργασία του με τον Τζιν Χάκμαν, που έφυγε από τη ζωή στα 95 του χρόνια τον περασμένο Μάρτιο, θυμήθηκε ο Κιάνου Ριβς. Για εκείνον, όπως τόνισε σε συνέντευξή του, ήταν ένας ήρωας, ένας πραγματικός κύριος.
Οι δυο τους είχαν συνυπάρξει στην ταινία «The Replacements» που κυκλοφόρησε το 2000. Στο φιλμ ο Χάκμαν υποδυόταν τον προπονητή Τζίμι ΜακΓκίντι, που καθοδηγεί τους αναπληρωματικούς παίκτες, όταν οι βασικοί κατεβαίνουν σε απεργία. Από την άλλη, ο Ριβς ενσάρκωνε τον αριστερόχειρα quarterback Σέιν Φάλκο.
Στο podcast, ο Ριβς ρωτήθηκε για το πώς ήταν να συνεργάζεται με τον Χάκμαν. Αφού αποκάλεσε τον θρυλικό ηθοποιό «πραγματικό κύριο» και «ήρωά μου», ο σταρ του Χόλιγουντ σημείωσε: «Αν δεις την καριέρα του, το εύρος ρόλων — κωμωδία, δράμα, οι σκηνοθέτες — είναι κάτι ξεχωριστό. Και ήταν πραγματικά καλός μαζί μου. Ήταν γενναιόδωρος και είχαμε καλή χημεία».
Ο Κιάνου Ριβς στάθηκε επίσης στον επαγγελματισμό που χαρακτήριζε τον Τζιν Χάκμαν. «Βασικά, ήταν άνθρωπος χωρίς φιοριτούρες, χωρίς μ…ίες — ερχόταν στη δουλειά έτοιμος, ήξερε τα λόγια, ήξερε τι συνέβαινε και δεν ανεχόταν όσους δεν το έκαναν», θυμήθηκε. Τόνισε όμως ότι ο Χάκμαν αν και ήταν επαγγελματίας, την ίδια στιγμή ήταν πολύ γλυκός.
Keanu Reeves Remembers 'The Replacements' Costar Gene Hackman 'Didn't Suffer' People Who Weren't Ready on Set: 'He Had a Look' https://t.co/bzqdF009kI— People (@people) October 20, 2025
