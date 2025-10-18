Η Κάιλι Τζένερ θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική: «Ας κάνουμε ένα άλμπουμ»
Η τηλεπερσόνα κι επιχειρηματίας κυκλοφόρησε το πρώτο της single με τίτλο «Fourth Strike»
Κάτι εντελώς νέο για εκείνη αποφάσισε να δοκιμάσει η Κάιλι Τζένερ, προκαλώντας έκπληξη στους θαυμαστές της με την κυκλοφορία του πρώτου της single, μια συνεργασία με τον Terror Jr. με τίτλο «Fourth Strike».
Σε βίντεο που δημοσίευσε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στα social media, η Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε τους λόγους που την ώθησαν να ακολουθήσει το μουσικό μονοπάτι, εξηγώντας ότι η επιθυμία να ασχοληθεί με τη μουσική υπήρχε από πολύ μικρή ηλικία: «Από τότε που βγήκα από τη μήτρα μιλούσα για αυτό. Ήθελα να γίνω ποπ σταρ ή, δεν ξέρω τι είμαι. Απλώς ποτέ δεν είχα την αυτοπεποίθηση», είπε χαρακτηριστικά.
Η ίδια περιέγραψε και τα συναισθήματα της κατά την πρώτη ηχογράφηση: «Πάντα ήθελα να δοκιμάσω να δω αν μπορώ να το κάνω. Στην πρώτη συνεδρία ηχογράφησης ήμουν πολύ νευρική. Είχα πιει περίπου τρία μαργαρίτες ή, στην πραγματικότητα, βότκα σόδα».
Το νέο της τραγούδι κυκλοφόρησε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, με την Κάιλι Τζένερ να υπογράφει ως «King Kylie», αναφερόμενη στην περσόνα που είχε υιοθετήσει γύρω στο 2016. Στο κομμάτι τραγουδά: «Ένα χτύπημα, δύο χτυπήματα, άσε με να βρω τη σωστή διάθεση/ Κάν' το επίτηδες μόνο για να δεις πώς θα τελειώσει», σημειώνοντας ότι η κυκλοφορία έρχεται δέκα χρόνια μετά τις φήμες ότι είχε ηχογραφήσει μυστικά φωνητικά για το τραγούδι «3 Strikes» του Terror Jr.
Ακούστε το τραγούδι
Στο βίντεο, η Κάιλι Τζένερ τόνισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της ισάξιο με καλλιτέχνες όπως η Άντελ, αλλά εξέφρασε τη διάθεση να συνεχίσει τη μουσική πορεία της: «Ελπίζω. Θα ήθελα πολύ να προσπαθήσω… Δεν θέλω να τελειώσει εδώ. Και σκέφτομαι, γιατί όχι; Πρέπει να δοκιμάσουμε. Ας κάνουμε ένα άλμπουμ».
