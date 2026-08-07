Δεύτερη εβδομάδα κερδών στη Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον S&P 500
Δεύτερη εβδομάδα κερδών στη Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον S&P 500
Το αδύναμο Jobs Report έδωσε ώθηση στην αγορά και απομάκρυνε τις προσδοκίες για άμεση αύξηση επιτοκίων από τη Fed - Βαρόμετρο τα στοιχεία πληθωρισμού, την ερχόμενη εβδομάδα - Εκθεση Fed: Πιο αισιόδοξοι οι Αμερικανοί για εργασία και Wall Street, αλλά παραμένουν οι φόβοι για τα χρέη
Η απότομη επιβράδυνση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ έδωσε ώθηση στις μετοχές της Wall Street και οδήγησε χαμηλότερα τις αποδόσεις των ομολόγων, καθώς ενισχύθηκαν οι εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve δεν θα αναγκαστεί να αυξήσει τα επιτόκια σύντομα.
Τα στοιχήματα αυτά αναζωπύρωσαν τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου, με τον S&P 500 να φτάνει σε νέο ιστορικό υψηλό και να συμπληρώνει την καλύτερη εβδομάδα του από τον Απρίλιο.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,28% με αποτέλεσμα να επανέλθει πάνω από το ορόσημο των 54.000 μονάδων, στις 54.036. Ο S&P 500 κατέρριψε το ρεκόρ της περασμένης Τρίτης αγγίζοντας νέο «ταβάνι» στις 7.757 μονάδες αυξημένος κατά 0,62% και ο Nasdaq έκανε άλμα 1,30% στις 26.690 μονάδες.
Με τις επιδόσεις αυτές η αμερικανική αγορά συμπλήρωσε τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα της με κέρδη. Ο Dow Jones πρόσθεσε περίπου 3%, ο S&P 500 κέρδισε πάνω από 3% και ο Nasdaq απέσπασε τα… σκήπτρα με άνοδο 5%, που σηματοδοτεί το καλύτερο πενθήμερο από τον περασμένο Απρίλιο.
Παράγοντας-κλειδί για την ανάκτηση του θετικού momentum στάθηκε η νέα έκθεση για την απασχόληση (Jobs Report) στις ΗΠΑ.
Οι εργοδότες στις ΗΠΑ προχώρησαν απροσδόκητα σε μείωση των θέσεων εργασίας τον Ιούλιο, ενώ τα στοιχεία για τις προσλήψεις των δύο προηγούμενων μηνών αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω. Η εικόνα υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας είναι ασθενέστερη από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα, μετά την απροσδόκητη ανθεκτικότητα που είχε εμφανίσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά.
Οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα μειώθηκαν κατά 23.000 τον Ιούλιο, ενώ τα στοιχεία για τον Μάιο και τον Ιούνιο αναθεωρήθηκαν συνολικά προς τα κάτω κατά 103.000 θέσεις.
Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1%, καθώς η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό συνέχισε να μειώνεται, ενώ παράλληλα επιβραδύνθηκε και ο ρυθμός αύξησης των μισθών.
Τα στοιχεία επηρέασαν άμεσα τα προγνωστικά για τα επόμενα βήματα της Fed, δεδομένης και της αποκλιμάκωσης των πετρελαϊκών τιμών από την περασμένη εβδομάδα. Εξέλιξη που οδήγησε επίσης σε πτώση τις αποδόσεις των ομολόγων. Το 2ετες υπεραπέδωσε πέφτοντας στο 4,193% ενώ και το 10ετές διολίσθησε στο 4,641%.
Οι αγορές χρήματος εξακολουθούν να προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων από τη Fed μέσα στο 2026, αλλά πλέον όχι πριν από τον Δεκέμβριο, ενώ πολλοί αναλυτές «βλέπουν» υψηλές πιθανότητες το συμβούλιο να κρατήσει στάση αναμονής καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.
Σύμφωνα με το CME FedWatch, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο υποχώρησε στο 44% από 55% μία ημέρα νωρίτερα.
«Ο πληθωρισμός παραμένει πηγή ανησυχίας, αλλά τα σημερινά στοιχεία ενδέχεται να δώσουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής περισσότερους λόγους να παραμείνουν υπομονετικοί και στους επενδυτές μεγαλύτερο περιθώριο να αναλάβουν ρίσκο», υποστήριξε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro.
«Η έκθεση της Παρασκευής δεν ήταν απλώς πολύ ασθενέστερη από τις προβλέψεις, αλλά έδειξε ότι η οικονομία έχασε θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, γεγονός που φέρνει τη Federal Reserve αντιμέτωπη με ένα δίλημμα, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και επίμονος», συμφώνησε ο Μπρεντ Γουίλσι, επικεφαλής επενδύσεων της Wilsey Asset Management.
Τα στοιχήματα αυτά αναζωπύρωσαν τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου, με τον S&P 500 να φτάνει σε νέο ιστορικό υψηλό και να συμπληρώνει την καλύτερη εβδομάδα του από τον Απρίλιο.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,28% με αποτέλεσμα να επανέλθει πάνω από το ορόσημο των 54.000 μονάδων, στις 54.036. Ο S&P 500 κατέρριψε το ρεκόρ της περασμένης Τρίτης αγγίζοντας νέο «ταβάνι» στις 7.757 μονάδες αυξημένος κατά 0,62% και ο Nasdaq έκανε άλμα 1,30% στις 26.690 μονάδες.
Με τις επιδόσεις αυτές η αμερικανική αγορά συμπλήρωσε τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα της με κέρδη. Ο Dow Jones πρόσθεσε περίπου 3%, ο S&P 500 κέρδισε πάνω από 3% και ο Nasdaq απέσπασε τα… σκήπτρα με άνοδο 5%, που σηματοδοτεί το καλύτερο πενθήμερο από τον περασμένο Απρίλιο.
Παράγοντας-κλειδί για την ανάκτηση του θετικού momentum στάθηκε η νέα έκθεση για την απασχόληση (Jobs Report) στις ΗΠΑ.
Οι εργοδότες στις ΗΠΑ προχώρησαν απροσδόκητα σε μείωση των θέσεων εργασίας τον Ιούλιο, ενώ τα στοιχεία για τις προσλήψεις των δύο προηγούμενων μηνών αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω. Η εικόνα υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας είναι ασθενέστερη από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα, μετά την απροσδόκητη ανθεκτικότητα που είχε εμφανίσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά.
Οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα μειώθηκαν κατά 23.000 τον Ιούλιο, ενώ τα στοιχεία για τον Μάιο και τον Ιούνιο αναθεωρήθηκαν συνολικά προς τα κάτω κατά 103.000 θέσεις.
Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1%, καθώς η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό συνέχισε να μειώνεται, ενώ παράλληλα επιβραδύνθηκε και ο ρυθμός αύξησης των μισθών.
Τα στοιχεία επηρέασαν άμεσα τα προγνωστικά για τα επόμενα βήματα της Fed, δεδομένης και της αποκλιμάκωσης των πετρελαϊκών τιμών από την περασμένη εβδομάδα. Εξέλιξη που οδήγησε επίσης σε πτώση τις αποδόσεις των ομολόγων. Το 2ετες υπεραπέδωσε πέφτοντας στο 4,193% ενώ και το 10ετές διολίσθησε στο 4,641%.
Οι αγορές χρήματος εξακολουθούν να προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων από τη Fed μέσα στο 2026, αλλά πλέον όχι πριν από τον Δεκέμβριο, ενώ πολλοί αναλυτές «βλέπουν» υψηλές πιθανότητες το συμβούλιο να κρατήσει στάση αναμονής καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.
Σύμφωνα με το CME FedWatch, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο υποχώρησε στο 44% από 55% μία ημέρα νωρίτερα.
«Ο πληθωρισμός παραμένει πηγή ανησυχίας, αλλά τα σημερινά στοιχεία ενδέχεται να δώσουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής περισσότερους λόγους να παραμείνουν υπομονετικοί και στους επενδυτές μεγαλύτερο περιθώριο να αναλάβουν ρίσκο», υποστήριξε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro.
«Η έκθεση της Παρασκευής δεν ήταν απλώς πολύ ασθενέστερη από τις προβλέψεις, αλλά έδειξε ότι η οικονομία έχασε θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, γεγονός που φέρνει τη Federal Reserve αντιμέτωπη με ένα δίλημμα, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και επίμονος», συμφώνησε ο Μπρεντ Γουίλσι, επικεφαλής επενδύσεων της Wilsey Asset Management.
Ο πρόεδρος της Fed του Ρίτσμοντ, Τομ Μπάρκιν, σε δηλώσεις του, περιέγραψε την αγορά εργασίας ως μια αγορά που βρίσκεται σε μια ιδιότυπη «ασθενή ισορροπία». «Ήταν απολύτως συμβατό με τον τρόπο με τον οποίο βλέπω την αγορά εργασίας: δεν είναι χαλαρή, δεν είναι σφιχτή, βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο σε μια ασθενή ισορροπία», υποστήριξε σε διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε η National Association for Business Economics. Ο Μπάρκιν πρόσθεσε δε, ότι αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνει πληθωριστικές πιέσεις από τους μισθούς.
Πάντως, σύμφωνα με τη Σίμα Σαχ της Principal Asset Management, η έκθεση της Παρασκευής προσφέρει μεν στη Fed κάποιο περιθώριο ελιγμών, αλλά μόνο προσωρινά, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν και από τα νέα στοιχεία του πληθωρισμού που θα δημοσιευτούν την ερχόμενη εβδομάδα.
«Εάν τα στοιχεία (του πληθωρισμού) αποδειχθούν υψηλότερα από τις προβλέψεις, μια πιο αδύναμη αγορά εργασίας μπορεί να μην είναι αρκετή για να περιορίσει τις φωνές υπέρ των αυξήσεων μέσα στη Fed ή να μειώσει τις σχετικές προσδοκίες εκτός αυτής», προειδοποίησε η Έλεν Ζέντνερ της Morgan Stanley Wealth Management.
Η Federal Reserve, εξάλλου, καλείται να διαχειριστεί ένα δύσκολο συνδυασμό στοιχείων. Από τη μία πλευρά, παρά την σημερινή αρνητική έκθεση, η συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας παραμένει σχετικά σταθερή. Από την άλλη, οι πληθωριστικοί κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι λόγω της συνεχιζόμενης μεταβλητότητας στις τιμές του πετρελαίου εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
newmoney.gr
Πάντως, σύμφωνα με τη Σίμα Σαχ της Principal Asset Management, η έκθεση της Παρασκευής προσφέρει μεν στη Fed κάποιο περιθώριο ελιγμών, αλλά μόνο προσωρινά, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν και από τα νέα στοιχεία του πληθωρισμού που θα δημοσιευτούν την ερχόμενη εβδομάδα.
«Εάν τα στοιχεία (του πληθωρισμού) αποδειχθούν υψηλότερα από τις προβλέψεις, μια πιο αδύναμη αγορά εργασίας μπορεί να μην είναι αρκετή για να περιορίσει τις φωνές υπέρ των αυξήσεων μέσα στη Fed ή να μειώσει τις σχετικές προσδοκίες εκτός αυτής», προειδοποίησε η Έλεν Ζέντνερ της Morgan Stanley Wealth Management.
Η Federal Reserve, εξάλλου, καλείται να διαχειριστεί ένα δύσκολο συνδυασμό στοιχείων. Από τη μία πλευρά, παρά την σημερινή αρνητική έκθεση, η συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας παραμένει σχετικά σταθερή. Από την άλλη, οι πληθωριστικοί κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι λόγω της συνεχιζόμενης μεταβλητότητας στις τιμές του πετρελαίου εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
newmoney.gr
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