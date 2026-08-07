Δεύτερη εβδομάδα κερδών στη Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον S&P 500

Ο πρόεδρος της Fed του Ρίτσμοντ, Τομ Μπάρκιν, σε δηλώσεις του, περιέγραψε την αγορά εργασίας ως μια αγορά που βρίσκεται σε μια ιδιότυπη «ασθενή ισορροπία». «Ήταν απολύτως συμβατό με τον τρόπο με τον οποίο βλέπω την αγορά εργασίας: δεν είναι χαλαρή, δεν είναι σφιχτή, βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο σε μια ασθενή ισορροπία», υποστήριξε σε διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε η National Association for Business Economics. Ο Μπάρκιν πρόσθεσε δε, ότι αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνει πληθωριστικές πιέσεις από τους μισθούς.Πάντως, σύμφωνα με τη Σίμα Σαχ της Principal Asset Management, η έκθεση της Παρασκευής προσφέρει μεν στη Fed κάποιο περιθώριο ελιγμών, αλλά μόνο προσωρινά, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν και από τα νέα στοιχεία του πληθωρισμού που θα δημοσιευτούν την ερχόμενη εβδομάδα.«Εάν τα στοιχεία (του πληθωρισμού) αποδειχθούν υψηλότερα από τις προβλέψεις, μια πιο αδύναμη αγορά εργασίας μπορεί να μην είναι αρκετή για να περιορίσει τις φωνές υπέρ των αυξήσεων μέσα στη Fed ή να μειώσει τις σχετικές προσδοκίες εκτός αυτής», προειδοποίησε η Έλεν Ζέντνερ της Morgan Stanley Wealth Management.Η Federal Reserve, εξάλλου, καλείται να διαχειριστεί ένα δύσκολο συνδυασμό στοιχείων. Από τη μία πλευρά, παρά την σημερινή αρνητική έκθεση, η συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας παραμένει σχετικά σταθερή. Από την άλλη, οι πληθωριστικοί κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι λόγω της συνεχιζόμενης μεταβλητότητας στις τιμές του πετρελαίου εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.