Η Κάιλι Τζένερ έκανε το ντεμπούτο της στο τραγούδι: «Το να γίνω ποπ σταρ ήταν το όνειρό μου»
Η τηλεπερσόνα και influencer συμμετέχει στο τραγούδι «Fourth Strike» των Terror Jr
Το όνειρό της ζει η Κάιλι Τζένερ πραγματοποιώντας το ντεμπούτο της στο τραγούδι. Η τηλεπερσόνα και influencer συμμετέχει στο τραγούδι «Fourth Strike» των Terror Jr, το οποίο απογοήτευσε τους θαυμαστές της, οι οποίοι το κατακεραύνωσαν, χαρακτηρίζοντάς το «απαίσιο».
Η Τζένερ επανέφερε την περσόνα της «King Kylie» από το 2014, τότε που ήθελε να διαμορφώσει τη δική της ταυτότητα μακριά από τη σκιά της οικογένειας Καρντάσιαν, και δημιούργησε νέους λογαριασμούς σε Spotify και Apple Music με το συγκεκριμένο όνομα.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του κομματιού, η Κάιλι Τζένερ εξομολογήθηκε ότι πάντοτε ονειρευόταν να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, όμως δεν είχε το θάρρος να το κυνηγήσει τα προηγούμενα χρόνια.
«Ξέρεις, αυτό ήταν το όνειρό μου. Το λέω από τότε που γεννήθηκα ότι ήθελα να γίνω ποπ σταρ. Απλώς δεν είχα ποτέ την αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι το να γίνεσαι 28 σου κάνει κάτι», συμπλήρωσε. «Δηλαδή, σύντομα θα γίνω 30 και δεν θέλω να κοιτάξω πίσω στη ζωή και να έχω τύψεις», δήλωσε.
«Υπήρχε μια μικρή φήμη πριν από 10 χρόνια ότι εγώ ήμουν στην πραγματικότητα αυτή που τραγουδούσε στο “3 Strikes”!. Δεν ήμουν εγώ (μακάρι να ήμουν), οπότε είχα την ιδέα να συνεργαστούμε για το “Fourth Strike” και να είμαι όντως εγώ που θα συμμετέχει στο κομμάτι τους», διευκρίνισε.
Η Τζένερ δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στους Terror Jr, λέγοντας: «Ευχαριστώ που φτιάξατε ακόμα ένα τέλειο τραγούδι και που με εμπιστευτήκατε ώστε να συμμετάσχω σε αυτό! Ήμουν τόσο αγχωμένη αλλά τόσο ευγνώμων».
Το τραγούδι «Fourth Strike»
