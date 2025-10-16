Φωτογραφίες: Η Κάιλι Τζένερ ποζάρει με αποκαλυπτικό φόρεμα 
Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας φωτογραφήθηκε με ένα στενό φόρεμα γεμάτο σκισίματα

Πέννυ Λουπάκη
Mε ένα αποκαλυπτικό δερμάτινο φόρεμα γεμάτο σκισίματα πόζαρε η Κάιλι Τζένερ στα social media. Η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της μερικά στιγμιότυπα από τη βραδινή της έξοδο.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κάιλι Τζένερ δημοσίευσε φωτογραφίες, όπου ποζάρει με ένα κοντό, αρκετά αποκαλυπτικό φόρεμα που καλύπτει επιμελώς το στήθος της.

Ολοκλήρωσε το λουκ της με μαύρες γόβες, μαύρη τσάντα και ασημένια κοσμήματα, ενώ έπιασε τα μαλλιά της σε μία ψηλή αλογοουρά. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Πρόσεχε τι εύχεσαι».

