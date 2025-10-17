Κίρα Νάιτλι για τη δημοσιότητα στα πρώτα χρόνια της καριέρας της: Τρελάθηκα, απλώς κατάφερα να το κρύψω
Κίρα Νάιτλι για τη δημοσιότητα στα πρώτα χρόνια της καριέρας της: Τρελάθηκα, απλώς κατάφερα να το κρύψω
Βρισκόμουν σε κατάσταση εγρήγορσης, είπε η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός για το κυνηγητό των παπαράτσι
Μια αναδρομή στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έκανε η Κίρα Νάιτλι, θυμούμενη τη δυσκολία της να διαχειριστεί τη δημοσιότητα και το κυνηγητό των παπαράτσι.
Η 40χρονη ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στους Sunday Times και μεταξύ άλλων δήλωσε: «Θυμάμαι να ξυπνάω μια μέρα και να υπάρχουν δέκα άντρες έξω από την πόρτα του σπιτιού μου — και δεν έφυγαν για περίπου πέντε χρόνια».
Όταν ρωτήθηκε αν την επηρέασαν όλα αυτά — την εποχή που συνομήλικές της, όπως η Λίντσεϊ Λόχαν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς βρέθηκαν στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας, η Νάιτλι εξομολογήθηκε: «Ω ναι, τρελάθηκα. Πιστέψτε με. Τρελάθηκα. Απλώς κατάφερα να το κρύψω».
Η Νάιτλι τόνισε ότι δεχόταν λεκτικές επιθέσεις από φωτογράφους, οι οποίοι εκτόξευαν υβριστικές λέξεις, όπως πό...η και τσ...α, με την ίδια να προσθέτει ότι συνέβαινε «ιδίως όταν ήμουν με κάποιον — έναν σύντροφο, τον αδελφό μου ή τον πατέρα μου».
«Προσπαθούσαν να προκαλέσουν την αντίδρασή τους, να τους σπρώξουν να τους χτυπήσουν, ώστε να τους μηνύσουν», πρόσθεσε. «Και τότε ήταν που άρχισαν τα τρακαρίσματα — έβγαζαν τον κόσμο από τον δρόμο, μετά έπαιρναν ακόμη περισσότερα χρήματα για φωτογραφίες μιας ηθοποιού που είχε τρακάρει ή ό,τι άλλο», συμπλήρωσε.
Η υποψήφια για Όσκαρ σταρ επισήμανε ότι οι παπαράτσι έφταναν σε ακραίες πράξεις, όπως να νοικιάζουν το απέναντι διαμέρισμα από το δικό της μόνο και μόνο για να τη φωτογραφίζουν μέσα στο σπίτι της. Έγινε υπερβολικά καχύποπτη με όσους την ακολουθούσαν, αφού όπως εξήγησε: «Βρισκόταν σε κατάσταση εγρήγορσης».
Κάποια στιγμή, αποφάσισε να αντισταθεί και να δυσκολέψει τους παπαράτσι. «Άρχισα να φοράω τα ίδια ρούχα κάθε μέρα: τρία ίδια τζιν, ριγέ μπλουζάκι, μπότες. Έδωσα όλα τα άλλα ρούχα μου», ανέφερε.
«Κι έπειτα, αν με ακολουθούσαν, σταματούσα να περπατάω. Κυριολεκτικά στεκόμουν εκεί. Ακίνητη. Μια μέρα στάθηκα έτσι για πέντε ώρες», είπε, θυμούμενη ότι τους έλεγε: «Αν είστε ακόμα εδώ, εγώ δεν πάω πουθενά. Δεν πρόκειται να κουνηθώ». Τελικά, έφτασε στα όριά της και δήλωσε: «Τελείωσα».
Η Νάιτλι πρόσθεσε ότι η οικογένειά της στήριξε την επιλογή της να απομακρυνθεί. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαλείμματος, ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη, επισκεπτόμενη πόλεις και τουριστικά σημεία. Τόνισε ότι δεν την πέτυχαν ούτε μία φορά οι παπαράτσι εκεί. «Μουσεία, τρένα… κανείς δεν περιμένει να σε δει εκεί. Ήμουν πολύ ατημέλητη, κάτι που επίσης δεν θα το περίμεναν. Περπατούσα λίγο καμπουριαστή», περιέγραψε.
Όπως είπε. της πήρε χρόνια για να σταματήσει να νιώθει παρανοϊκή καθώς ξεφούσκωνε η μανία των παπαράτσι στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκε να τα παρατήσει και να αφήσει τις επιπτώσεις της δημοσιότητας και τους φωτογράφους να την αποθαρρύνουν.
«Ποτέ. Γιατί δεν ήθελα να ηττηθώ. Δεν θα τους άφηνα να κερδίσουν. Ήμουν πολύ, πολύ, πολύ αποφασισμένη. Μην με παρεξηγείτε — κατέρρεα, αλλά δεν θα τους άφηνα να με νικήσουν. Όχι, όχι, όχι», κατέληξε.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Keira Knightley Says She Went ‘Mad’ Dealing with Early Fame, Paparazzi Put Her ‘in a Hyper-Vigilant State’ https://t.co/wquAXV8oxc— People (@people) October 17, 2025
