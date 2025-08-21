Χριστίνα Αλούπη: Κουβαλούσα τη ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου και πάλευα να τη βγάλω από πάνω μου
Ήταν πολύ δύσκολο το πέρασμα από το μόντελινγκ σε έναν άλλο χώρο, είπε για την τηλεόραση
Για τις προκλήσεις της μετάβασης από τον χώρο του μόντελινγκ στην τηλεόραση, αλλά και για την προσωπική της ζωή, μίλησε η Χριστίνα Αλούπη αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην επαγγελματική της πορεία και την προσπάθειά της να προστατεύσει τον γάμο της από τα φώτα της δημοσιότητας.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», αναφέρθηκε τόσο στις επαγγελματικές της επιλογές, όσο και στη σχέση με τον σύζυγό της. «Επαγγελματικά είμαι σε μια περίοδο που ψάχνομαι με διάφορα πράγματα. Δεν βιάζομαι, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να κάνω μια σωστή κίνηση για μένα και για την οικογένειά μου», σημείωσε η Χριστίνα Αλούπη, τονίζοντας παράλληλα ότι σπάνια κάνει κοινές εμφανίσεις με τον άντρα της, γεγονός που τροφοδοτεί τις συζητήσεις γύρω από τον γάμο τους.
«Δεν προβάλω καθόλου τον γάμο μου μέσα από τα social media. Δεν γίνεται μια μακροχρόνια σχέση να μην περάσει κρίση. Είναι πολύ δύσκολο η πορεία μας σχέσης να είναι μονίμως παράλληλη», πρόσθεσε.
Η Χριστίνα Αλούπη αναφέρθηκε επίσης στην επαγγελματική της πορεία μετά το μόντελινγκ, περιγράφοντας τις δυσκολίες που συνάντησε στο να αποτινάξει την εικόνα που είχε χτιστεί γύρω της. «Ήταν πολύ δύσκολο το πέρασμα από το μόντελινγκ σε έναν άλλο χώρο. Κουβαλούσα τη ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου και πάλευα να το βγάλω από πάνω μου», τόνισε, αναδεικνύοντας τον αγώνα της να αναγνωριστεί για τις ικανότητες και την προσωπικότητά της πέρα από την εμφάνισή της.
