Έγκυος η Σοφία Ρίτσι - Περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον Έλιοτ Γκρέιντζ
Το μοντέλο έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη του με μία ανάρτηση στο Instagram
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της ανακοίνωσε πως είναι η Σοφία Ρίτσι, περιμένοντας τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Έλιοτ Γκρέιντζ. Το 27χρονο μοντέλο μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου μέσα από ανάρτηση στο Instagram, ποζάροντας μπροστά σε έναν καθρέφτη με τη φουσκωμένη κοιλιά της σε πρώτο πλάνο.
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Έτοιμη να λανσάρω αυτά τα μωρά», συνδυάζοντας έτσι την ανακοίνωση για την εγκυμοσύνη της, με την προώθηση της νέας της συλλογής μόδας.
Η κόρη του διάσημου τραγουδιστή, Λάιονελ Ρίτσι και ο επιτυχημένος μουσικός παραγωγός, Έλιοτ Γκρέιντζ έχουν ήδη αποκτήσει μία κόρη, την Ελοΐζ, η οποία γεννήθηκε τον Μάιο του 2024. Τότε, η Σοφία Ρίτσι είχε ανακοινώσει τη γέννηση του παιδιού με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «5•20•24 Η καλύτερη ημέρα της ζωής μου», συνοδεύοντας τη φράση με μια φωτογραφία από τα ποδαράκια του νεογέννητου μωρού.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Vogue τον Ιανουάριο του 2024, η Σοφία Ρίτσι είχε αποκαλύψει πως αρχικά κράτησε την εγκυμοσύνη της μυστική για λόγους ψυχικής ηρεμίας. «Το κρατήσαμε μυστικό για να προστατεύσουμε την ψυχική μας υγεία και τον χώρο μας», είχε δηλώσει, εξηγώντας πως «η εγκυμοσύνη είναι πραγματικά τρομακτική».
«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν τόσα στάδια που πρέπει να περάσεις και τόσες εξετάσεις που πρέπει να κάνεις. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε την ψυχική μας υγεία και τον χώρο μας ως ζευγάρι», είχε προσθέσει τότε η ίδια.
Η Σοφία Ρίτσι και ο Έλιοτ Γκρέιντζ παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2023 στη Γαλλία. Ο μουσικός παραγωγός είχε κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του έναν χρόνο νωρίτερα, χαρίζοντάς της ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι, σχεδόν δύο χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους.
