Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: Δεν με συμβουλεύει, αλλά με στηρίζει και με πιστεύει πολύ
Μου έλεγε να σκηνοθετήσω πάρα πολλά χρόνια πριν το τολμήσω, δήλωσε η ηθοποιός
Την υποστηρικτικότητα στην οποία βασίζεται η σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη, περιέγραψε η Σμαράγδα Καρύδη, δηλώνοντας πως ο σύντροφός της την ενθαρρύνει σχετικά με τις επαγγελματικές της αποφάσεις.
Η ηθοποιός ανέφερε πως η στάση του Θοδωρή Αθερίδη υπήρξε καθοριστική για να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία, καθώς εκείνος πίστεψε στις ικανότητές της πολύ πριν το κάνει η ίδια.
Παράλληλα, η Σμαράγδα Καρύδη παραδέχτηκε ότι μερικές φορές είναι δειλή και φυγόπονη, στοιχεία που την κάνουν πιο επιφυλακτική στην ανάληψη πρωτοβουλιών.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Breakfast@Star» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση της με τον ηθοποιό. Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο Θοδωρής Αθερίδης τη συμβουλεύει επαγγελματικά, εκείνη απάντησε: «Δε με συμβουλεύει, αλλά γενικά με στηρίζει και πιστεύει πολύ σε εμένα. Μου έλεγε να σκηνοθετήσω πάρα πολλά χρόνια πριν το τολμήσω. Άργησα να το κάνω γιατί έχω έναν κακό συνδυασμό καμία φορά, φυγοπονίας, δειλίας, τεμπελιάς. Όλα αυτά μαζί. Ενώ δουλεύω πάρα πολύ, υπάρχει κι αυτό, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ένα πράγμα».
