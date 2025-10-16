Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: Δεν με συμβουλεύει, αλλά με στηρίζει και με πιστεύει πολύ



Η ηθοποιός ανέφερε πως η στάση του Θοδωρή Αθερίδη υπήρξε καθοριστική για να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία, καθώς εκείνος πίστεψε στις ικανότητές της πολύ πριν το κάνει η ίδια.



Παράλληλα, η Σμαράγδα Καρύδη παραδέχτηκε ότι μερικές φορές είναι δειλή και φυγόπονη, στοιχεία που την κάνουν πιο επιφυλακτική στην ανάληψη πρωτοβουλιών.



Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 16

Οκτωβρίου στην εκπομπή «Breakfast@Star» και

μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση της με τον ηθοποιό. Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο Θοδωρής Αθερίδης τη συμβουλεύει επαγγελματικά, εκείνη απάντησε: «

