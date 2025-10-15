Η Μπιγιονσέ αποχαιρετά τον D’Angelo: Υπήρξες ο πρωτοπόρος της neo-soul και αυτό άλλαξε την R&B για πάντα
Ο θρύλος της R&B πέθανε στα 51 του χρόνια από καρκίνο στο πάγκρεας

Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το δικό της «αντίο» στον  D’Angelo θέλησε να πει η  Μπιγιονσέ μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της. Ο θρύλος της R&B έφυγε από τη ζωή στα 51 του χρόνια μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο του πάγκρεας.

Η διάσημη τραγουδίστρια έκανε λόγο για έναν πρωτοπόρο της neo-soul που μέσα από τη μουσική του άλλαξε για πάντα το τοπίο της  R&B. Όπως ανέφερε, θα μείνει για πάντα στη μνήμη της. 

Όπως επισημαίνεται στην ιστοσελίδα της: «Σε ευχαριστούμε για την όμορφη μουσική σου, τη φωνή σου, τη δεξιοτεχνία σου στο πιάνο, την καλλιτεχνία σου. Υπήρξες ο πρωτοπόρος της neo-soul και αυτό άλλαξε και μεταμόρφωσε την R&B για πάντα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

