Η Μπιγιονσέ αποχαιρετά τον D’Angelo: Υπήρξες ο πρωτοπόρος της neo-soul και αυτό άλλαξε την R&B για πάντα
Η Μπιγιονσέ αποχαιρετά τον D’Angelo: Υπήρξες ο πρωτοπόρος της neo-soul και αυτό άλλαξε την R&B για πάντα
Ο θρύλος της R&B πέθανε στα 51 του χρόνια από καρκίνο στο πάγκρεας
Το δικό της «αντίο» στον D’Angelo θέλησε να πει η Μπιγιονσέ μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της. Ο θρύλος της R&B έφυγε από τη ζωή στα 51 του χρόνια μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο του πάγκρεας.
Η διάσημη τραγουδίστρια έκανε λόγο για έναν πρωτοπόρο της neo-soul που μέσα από τη μουσική του άλλαξε για πάντα το τοπίο της R&B. Όπως ανέφερε, θα μείνει για πάντα στη μνήμη της.
Όπως επισημαίνεται στην ιστοσελίδα της: «Σε ευχαριστούμε για την όμορφη μουσική σου, τη φωνή σου, τη δεξιοτεχνία σου στο πιάνο, την καλλιτεχνία σου. Υπήρξες ο πρωτοπόρος της neo-soul και αυτό άλλαξε και μεταμόρφωσε την R&B για πάντα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».
Η διάσημη τραγουδίστρια έκανε λόγο για έναν πρωτοπόρο της neo-soul που μέσα από τη μουσική του άλλαξε για πάντα το τοπίο της R&B. Όπως ανέφερε, θα μείνει για πάντα στη μνήμη της.
Όπως επισημαίνεται στην ιστοσελίδα της: «Σε ευχαριστούμε για την όμορφη μουσική σου, τη φωνή σου, τη δεξιοτεχνία σου στο πιάνο, την καλλιτεχνία σου. Υπήρξες ο πρωτοπόρος της neo-soul και αυτό άλλαξε και μεταμόρφωσε την R&B για πάντα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».
Ειδήσεις σήμερα:
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα