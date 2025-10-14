Δώρα Τσαμπάζη για Αλέξανδρο Νικολαΐδη: Άφησες την αγάπη σου και την κάναμε ευτυχία
Η χήρα του Ολυμπιονίκη προχώρησε σε μια ανάρτηση για τα τρία χρόνια από τον θάνατό του
Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Αλέξανδρο Νικολαΐδη και η χήρα του τον τίμησε με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ολυμπιονίκης έφυγε από τη ζωή από καρκίνο στα 43 του χρόνια.
Η Δώρα Τσαμπάζη εξομολογήθηκε ότι εκείνη και τα παιδιά τους μετέτρεψαν το κενό που άφησε με την απώλειά του σε δύναμη. Η αγάπη που τους είχε χαρίσει όσο ζούσε, τόνισε, εξακολουθεί να τους δίνει χαρά και μετά τον θάνατό του. Τα λόγια που έγραψε στο Instagram για τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη, τα συνόδευσε με μερικές φωτογραφίες, όπου αποτυπώνονται οικογενειακές στιγμές τους.
Με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα η Δώρα Τσαμπάζη ανέφερε: «Σαν σήμερα πριν τρία χρόνια πέταξες στο φως. Ο χρόνος κυλά, μα η απουσία σου μένει ήσυχη, βαθιά και παρούσα. Άφησες κενό και το κάναμε δύναμη. Άφησες ελπίδα και τη μετατρέψαμε σε χαμόγελα. Άφησες την αγάπη σου και την κάναμε ευτυχία. Να είσαι περήφανος».
