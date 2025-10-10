Αντζελίνα Τζολί για το διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ: Ήταν ψυχικά οδυνηρό για εμένα και τα παιδιά μας
Η ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες που βίωσε μετά τον χωρισμό της κι εξήγησε γιατί η ίδια και τα παιδιά τους δεν ξαναπάτησαν ποτέ στο Château Miraval
Για πρώτη φορά μίλησε τόσο ανοιχτά η Αντζελίνα Τζολί για τις συναισθηματικές και οικονομικές δυσκολίες που ακολούθησαν το διαζύγιό της το 2016 από τον Μπραντ Πιτ, μέσα από νέα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμάχης τους για το Château Miraval, την κοινή τους κατοικία στη Γαλλία.
Η βραβευμένη ηθοποιός ανέφερε πως τα γεγονότα που την οδήγησαν να απομακρυνθεί από τον πρώην σύζυγό της υπήρξαν «ψυχικά οδυνηρά» τόσο για την ίδια όσο και για τα έξι παιδιά τους, Μάντοξ, Παξ, Ζαχάρα, Σιλό και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.
«Τα γεγονότα που με ανάγκασαν να χωρίσω από τον πρώην σύζυγό μου ήταν συναισθηματικά δύσκολα για εμένα και για τα παιδιά μας», αναφέρει η Αντζελίνα Τζολί στα έγγραφα που εξασφάλισε η PageSix, προσθέτοντας ότι έφυγε από το σπίτι παραχωρώντας στον Μπραντ Πιτ τον πλήρη έλεγχο των κατοικιών τους στο Λος Άντζελες και στη Γαλλία, «ελπίζοντας ότι αυτό θα τον ηρεμούσε μετά από μια τραυματική περίοδο».
Η ίδια εξήγησε ότι, από τη στιγμή του χωρισμού, η οικογένεια δεν ξαναπάτησε ποτέ στο Miraval, καθώς το θεωρούν «συνδεδεμένο με τα επώδυνα γεγονότα που οδήγησαν στο διαζύγιο». Παράλληλα, η Αντζελίνα Τζολί αποκάλυψε πως, μετά τον χωρισμό, αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, καθώς τα χρήματά της ήταν δεσμευμένα στο Miraval και δεν είχε ζητήσει διατροφή ή οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια από τον Μπραντ Πιτ.
«Ήμουν πολύ ανήσυχη για την υγεία των παιδιών μας, γι’ αυτό και για περίπου δύο χρόνια αρνήθηκα επαγγελματικές προτάσεις ώστε να μπορώ να τα φροντίζω και να τα βοηθήσω να ανακάμψουν», σημείωσε. Η ηθοποιός πρόσθεσε πως αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματα από τον Μπραντ Πιτ με τόκο για να μπορέσει να αγοράσει σπίτι στο Λος Άντζελες, καθώς δεν είχε τη δυνατότητα να το αποκτήσει εξ' ολοκλήρου με δικά της κεφάλαια.
Η διαμάχη των δύο πρώην συζύγων για το Miraval συνεχίζεται, με τον Μπραντ Πιτ να κατηγορεί την Αντζελίνα Τζολί ότι πούλησε το μερίδιό της στη Stoli Group χωρίς την έγκρισή του, ενώ η ίδια επιμένει πως δεν χρειαζόταν τη συναίνεσή του. Μάλιστα, η Αντζελίνα Τζολί περιέγραψε το κτήμα ως έναν τόπο γεμάτο αναμνήσεις: «Το Miraval ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες επενδύσεις που κάναμε μαζί. Εκεί παντρευτήκαμε, εκεί έζησα μέρος της εγκυμοσύνης μου και από εκεί φέραμε στο σπίτι τα δίδυμά μας. Το να αποκοπώ τόσο ξαφνικά από το σπίτι και τις μνήμες μας ήταν οδυνηρό, ιδιαίτερα για τα παιδιά».
Η ηθοποιός ζήτησε επίσης από το δικαστήριο να υποχρεώσει τον Μπραντ Πιτ να της καταβάλει 33.000 δολάρια για τα νομικά έξοδα που χρειάστηκε να καλύψει ώστε να απαντήσει στην πρόσφατη αίτησή του να παραδώσει προσωπικά μηνύματα σχετικά με τη διαμάχη για το Miraval.
«Η πλευρά του Μπραντ Πιτ αρνήθηκε επανειλημμένα να αποσύρει την κίνηση αυτή, παρότι είχαμε προειδοποιήσει ότι θα ζητήσουμε την κάλυψη των νομικών εξόδων», αναφέρουν οι δικηγόροι της Αντζελίνα Τζολί στα δικαστικά έγγραφα. Από την πλευρά του, άνθρωπος κοντά στον ηθοποιό υποστήριξε στην Page Six ότι πρόκειται για «εμπορική διαφορά» που δεν σχετίζεται με το διαζύγιο, ενώ τόνισε πως οι ισχυρισμοί της Αντζελίνα Τζολί «δεν είναι ούτε πρωτόγνωροι ούτε απροσδόκητοι».
Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2005 και χώρισε δέκα χρόνια αργότερα, με την Αντζελίνα Τζολί να καταθέτει αίτηση διαζυγίου το 2016. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 2019, ωστόσο οι δυο τους βρίσκονται μέχρι και σήμερα, σε δικαστική διαμάχη.
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
