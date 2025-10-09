Μάντι Μουρ: «Είναι το ίδιο πρόσωπο;» σχολιάζουν οι θαυμαστές της για πρόσφατη εμφάνισή της
Μάντι Μουρ: «Είναι το ίδιο πρόσωπο;» σχολιάζουν οι θαυμαστές της για πρόσφατη εμφάνισή της

Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στα βραβεία Step Up 2025, προκαλώντας πλήθος σχολίων για την εικόνα της

Μάντι Μουρ: «Είναι το ίδιο πρόσωπο;» σχολιάζουν οι θαυμαστές της για πρόσφατη εμφάνισή της
Ελένη Μήτση
Αίσθηση προκάλεσε η Μάντι Μουρ με την τελευταία της εμφάνιση, με πολλούς θαυμαστές της να δυσκολεύονται να την αναγνωρίσουν. Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν πολλές, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται για «το ίδιο πρόσωπο».

Η 41χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια, γνωστή από τη σειρά «This Is Us», περπάτησε στις 26 Σεπτεμβρίου στο κόκκινο χαλί, στην τελετή απονομής των Step Up Inspiration Awards 2025 στο Λος Άντζελες. Η Μουρ πόζαρε στον φωτογραφικό φακό  με μία λευκή μπλούζα, μαύρη μίνι φούστα, καλσόν και ψηλοτάκουνα παπούτσια. Συμπλήρωσε το look της με ένα έντονο κόκκινο κραγιόν.

Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή της


Μάντι Μουρ: «Είναι το ίδιο πρόσωπο;» σχολιάζουν οι θαυμαστές της για πρόσφατη εμφάνισή της
Μάντι Μουρ: «Είναι το ίδιο πρόσωπο;» σχολιάζουν οι θαυμαστές της για πρόσφατη εμφάνισή της

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή του κοινού ήταν η φαινομενικά διαφορετική όψη του προσώπου της. Πολλά ήταν τα σχόλια στο X (πρώην Twitter) που εστίαζαν στην πρόσφατη εμφάνισή της. «Είμαι πραγματικά μπερδεμένος», έγραψε κάποιος και ένας άλλος πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να είναι το ίδιο άτομο. Η Μάντι Μουρ είχε μια φυσική ομορφιά – γιατί να κάνει επεμβάσεις σε σημείο που δεν αναγνωρίζεται;».

Ένα άλλο πρόσωπο αστειεύτηκε γράφοντας: «Συγγνώμη, αλλά έχει δει κανείς τη Μάντι Μουρ τελευταία;! Αυτό απέχει πολύ από το πρόσωπο που είχε όταν γεννήθηκε». Ένας τρίτος σημείωσε: «Τι στο καλό συνέβη στη Μάντι Μουρ; Είναι καν το ίδιο άτομο; Κυριολεκτικά, η διαφορά είναι μερικών μηνών», ανεβάζοντας φωτογραφίες της από πριν και μετά. «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το άτομο είναι η Μάντι Μουρ», πρόσθεσε κάποιος, ενώ ένας άλλος συμφώνησε γράφοντας: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να είναι αυτή η Μάντι Μουρ».

Κλείσιμο
Μάντι Μουρ: «Είναι το ίδιο πρόσωπο;» σχολιάζουν οι θαυμαστές της για πρόσφατη εμφάνισή της
Η Μάντι Μουρ σε παλαιότερη εμφάνισή της το 2019

Φωτογραφίες: Shutterstock

