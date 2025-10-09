Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Μάντι Μουρ: «Είναι το ίδιο πρόσωπο;» σχολιάζουν οι θαυμαστές της για πρόσφατη εμφάνισή της
Μάντι Μουρ: «Είναι το ίδιο πρόσωπο;» σχολιάζουν οι θαυμαστές της για πρόσφατη εμφάνισή της
Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στα βραβεία Step Up 2025, προκαλώντας πλήθος σχολίων για την εικόνα της
Αίσθηση προκάλεσε η Μάντι Μουρ με την τελευταία της εμφάνιση, με πολλούς θαυμαστές της να δυσκολεύονται να την αναγνωρίσουν. Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν πολλές, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται για «το ίδιο πρόσωπο».
Η 41χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια, γνωστή από τη σειρά «This Is Us», περπάτησε στις 26 Σεπτεμβρίου στο κόκκινο χαλί, στην τελετή απονομής των Step Up Inspiration Awards 2025 στο Λος Άντζελες. Η Μουρ πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με μία λευκή μπλούζα, μαύρη μίνι φούστα, καλσόν και ψηλοτάκουνα παπούτσια. Συμπλήρωσε το look της με ένα έντονο κόκκινο κραγιόν.
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή της
Ωστόσο, αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή του κοινού ήταν η φαινομενικά διαφορετική όψη του προσώπου της. Πολλά ήταν τα σχόλια στο X (πρώην Twitter) που εστίαζαν στην πρόσφατη εμφάνισή της. «Είμαι πραγματικά μπερδεμένος», έγραψε κάποιος και ένας άλλος πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να είναι το ίδιο άτομο. Η Μάντι Μουρ είχε μια φυσική ομορφιά – γιατί να κάνει επεμβάσεις σε σημείο που δεν αναγνωρίζεται;».
Ένα άλλο πρόσωπο αστειεύτηκε γράφοντας: «Συγγνώμη, αλλά έχει δει κανείς τη Μάντι Μουρ τελευταία;! Αυτό απέχει πολύ από το πρόσωπο που είχε όταν γεννήθηκε». Ένας τρίτος σημείωσε: «Τι στο καλό συνέβη στη Μάντι Μουρ; Είναι καν το ίδιο άτομο; Κυριολεκτικά, η διαφορά είναι μερικών μηνών», ανεβάζοντας φωτογραφίες της από πριν και μετά. «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το άτομο είναι η Μάντι Μουρ», πρόσθεσε κάποιος, ενώ ένας άλλος συμφώνησε γράφοντας: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να είναι αυτή η Μάντι Μουρ».
Φωτογραφίες: Shutterstock
Η 41χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια, γνωστή από τη σειρά «This Is Us», περπάτησε στις 26 Σεπτεμβρίου στο κόκκινο χαλί, στην τελετή απονομής των Step Up Inspiration Awards 2025 στο Λος Άντζελες. Η Μουρ πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με μία λευκή μπλούζα, μαύρη μίνι φούστα, καλσόν και ψηλοτάκουνα παπούτσια. Συμπλήρωσε το look της με ένα έντονο κόκκινο κραγιόν.
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή της
Mandy Moore baffles fans with bold new look: ‘Is it even the same person?’ https://t.co/zpiQSpkjgC pic.twitter.com/HiFJrbfndE— Page Six (@PageSix) October 8, 2025
Ωστόσο, αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή του κοινού ήταν η φαινομενικά διαφορετική όψη του προσώπου της. Πολλά ήταν τα σχόλια στο X (πρώην Twitter) που εστίαζαν στην πρόσφατη εμφάνισή της. «Είμαι πραγματικά μπερδεμένος», έγραψε κάποιος και ένας άλλος πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να είναι το ίδιο άτομο. Η Μάντι Μουρ είχε μια φυσική ομορφιά – γιατί να κάνει επεμβάσεις σε σημείο που δεν αναγνωρίζεται;».
Ένα άλλο πρόσωπο αστειεύτηκε γράφοντας: «Συγγνώμη, αλλά έχει δει κανείς τη Μάντι Μουρ τελευταία;! Αυτό απέχει πολύ από το πρόσωπο που είχε όταν γεννήθηκε». Ένας τρίτος σημείωσε: «Τι στο καλό συνέβη στη Μάντι Μουρ; Είναι καν το ίδιο άτομο; Κυριολεκτικά, η διαφορά είναι μερικών μηνών», ανεβάζοντας φωτογραφίες της από πριν και μετά. «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το άτομο είναι η Μάντι Μουρ», πρόσθεσε κάποιος, ενώ ένας άλλος συμφώνησε γράφοντας: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να είναι αυτή η Μάντι Μουρ».
Φωτογραφίες: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Σαράκης στο protothema: Κέρδισα 330 εκατ. για το αμερικανικό Δημόσιο στην υπόθεση Novartis και εγώ πήρα 18 - Το «βραβείο»
Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά αγάλματα
Σαράκης στο protothema: Κέρδισα 330 εκατ. για το αμερικανικό Δημόσιο στην υπόθεση Novartis και εγώ πήρα 18 - Το «βραβείο»
Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά αγάλματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα